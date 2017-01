Namens-Lapsus in Trumps Pressestelle Um ein H

Theresa May ist die erste Regierungschefin, die Donald Trump nach dessen Amtseinführung in Washington besucht. Das Pressebüro im Weißen Haus gab zu diesem Anlass eine Mitteilung heraus, in der die Programmpunkte des Besuchs aufgelistet waren.

Dumm nur, dass der Name der Besucherin dreimal falsch geschrieben war: Bei Mays Vorname fehlte jeweils das H. Erwähnt wurde die Premierministerin unter anderem bei einem "bilateralen Treffen" im Oval Office und einem "Arbeitsessen". Selbst die sonst nüchterne Nachrichtenagentur Bloomberg kalauerte, wenn Trump unbedingt Jobs schaffen wolle, solle er doch einfach mit Korrekturlesern anfangen. Der Fehler wurde später korrigiert.

Der Lapsus wäre schon peinlich genug. Doch "Teresa May" ist nicht irgendeine Person, sondern eine britisches Glamour-Model, das auch als Darstellerin in Pornofilmen reüssierte. Ein Filmtitel: "Whitehouse: The Sex Video". Sie trat auch im Video zu "Smack My Bitch Up" der Band "The Prodigy" auf.

"Teresa" May excited to talk about the "speshul" relationship. https://t.co/LInyKuZUwU — Brian Klaas (@brianklaas) January 27, 2017

Wer sich über die Namens-Verwirrung amüsierte, hatte dazu dank der Pressestelle des Weißen Hauses noch mehr Gelegenheit: Der Vizepräsident habe mit Australiens "Außen Premierministerin" Julie Bishop telefoniert, hieß es in einer Mitteilung. Bishop ist Außenministerin. Premierminister Australiens ist Malcolm Turnbull.