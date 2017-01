Antrittsfeier für Donald Trump Nur dieses Lied, Mister President

Wenn Donald Trump am 20. Januar sein Amt antritt als neuer Präsident der USA, wird es feierlich zugehen. Der Republikaner schwört seinen Eid während einer Zeremonie, in der auch mehrere Musiker auftreten sollen.

Doch bei der Planung des Programms haben die zuständigen Behörden offenbar mit Problemen zu kämpfen, wie der "Guardian" berichtete. Mehrere Stars hätten eine Anfrage abgelehnt - zum Beispiel Garth Brooks, Elton John und Gene Simmons. Trump ist wegen seiner rassistischen Ausfälle bei Künstlern unbeliebt, viele engagierten sich im Wahlkampf für seine Gegnerin Hillary Clinton.

Nun hat sich die dunkelhäutige Sängerin Rebecca Ferguson via Twitter zu Wort gemeldet. Auch sie habe eine Anfrage erhalten, für Trump aufzutreten. Dafür aber, das behauptet die 30-jährige Britin, habe sie eine Bedingung gestellt: Sie wolle den Song "Strange Fruit" singen. Es ist ein Protestsong der Jazzsängerin Billie Holiday, der das Lynchen schwarzer Sklaven anprangert.

Der Song habe eine "große historische Bedeutung", sei in den USA zeitweise auf einer schwarzen Liste gewesen, schrieb Ferguson bei Twitter. Der Text spreche zu allen "missachteten und zu Boden getretenen schwarzen Menschen in den Vereinigten Staaten". Er sei "eine Erinnerung daran, dass Liebe die einzige Sache ist, die all den Hass in der Welt überwindet".

Was Trump dazu sagt, ist nicht bekannt. Seine Leute hätten auf den Ferguson-Tweet bisher nicht reagiert, berichtet das Magazin "People" .