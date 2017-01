Schwarzer Musiker Sam Moore "Gebt Trump eine Chance"

Am Freitag tritt Donald Trump sein neues Amt als Präsident der Vereinigten Staaten an. Und schon am Tag zuvor soll es feierlich werden: Am Lincoln Memorial in der Hauptstadt Washington steigt eine Party, deren Motto der Schlachtruf ist, mit dem der umstrittene Republikaner die Wahl gewann: "Make America great again".

Für gewöhnlich treten musikalische Topstars auf, wenn der mächtigste Mann der Welt die Staatsgeschäfte übernimmt. Doch weil Trump im Wahlkampf gegen Minderheiten austeilte und sich als rassistischer Rüpel präsentierte, kassierte er bereits einige Absagen, zum Beispiel von Elton John und Garth Brooks.

Für die Party am Donnerstag sprang jüngst die schwarze Broadway-Sängerin Jennifer Holliday ab. Sie war von homosexuellen Fans für ihre ursprüngliche Zusage scharf kritisiert worden. Überraschend verkündete nun Sam Moore, ein schwarzer Soulsänger, er werde anstelle von Holliday auftreten - nachdem er sich den Trump-Leuten angeboten hatte.

Der 81-Jährige sagte, er lasse sich nicht davon abhalten, etwas zu tun, was er für richtig halte. Er kenne Trump nicht persönlich und sei von einigen Meinungen des künftigen Staatsmanns überrascht. Aber: Trump müsse sich im Amt beweisen dürfen. "Gebt ihm eine Chance." Wer ihn nach vier Jahren nicht mehr möge, solle ihn nicht mehr wählen.

Und einige Sympathien für den Typen Trump hegt Moore offenbar auch: "Er hat ein loses Mundwerk, so wie ich", sagte der Musiker. "Ob man mit ihm einer Meinung ist oder nicht, er sagt, was er denkt."