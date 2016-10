Neue Liebe Doris Schröder-Köpf und Boris Pistorius sollen ein Paar sein

"Doris und Boris: Neue Liebe im Landtag", titelt NDR.de am Mittwochabend. "Doris", das ist: Doris Schröder-Köpf, 53, SPD-Abgeordnete im niedersächsischen Landtag, Integrationsbeauftragte des Landes und in Trennung lebende Ehefrau von Gerhard Schröder. "Boris", das ist: Boris Pistorius, 56, Ex-Oberbürgermeister der Stadt Osnabrück, aktueller SPD-Innenminister in Niedersachsen. SPD-Kreise hätten dem NDR Magazin "Hallo Niedersachsen" bestätigt, dass die beiden ein Paar sind, heißt es in dem Bericht.

Auch die Lokalzeitung "Neue Presse" berichtet von der Beziehung und beruft sich auf eine "sichere Quelle". Demnach wurden Schröder-Köpf und Pistorius vergangene Woche händchenhaltend in einem Restaurant in Hannover gesehen. Auch beim Sommerfest der Landesregierung in Berlin soll es dem Bericht zufolge Anzeichen für eine Liaison der beiden gegeben haben.

Schröder-Köpf ist seit 1997 mit Altkanzler Gerhard Schröder verheiratet, seit März 2015 leben sie getrennt. Pistorius ist Witwer, seine Ehefrau war 2015 an Krebs gestorben.