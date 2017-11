Drake stoppt Konzert wegen Grapscher "Lass deine Hände von den Frauen"

Der kanadische Rapper Drake hat ein Konzert unterbrochen, um einen Mann im Publikum davon abzuhalten, Frauen zu belästigen. Auf einem bei Instagram veröffentlichten Video ist zu sehen, wie Drake am vorderen Bühnenrand seinen Song "Know Yourself" rappt, bevor er die Musik plötzlich stoppen lässt.

An einen Konzertbesucher gerichtet sagte er wütend: "Wenn du nicht aufhörst, Frauen zu begrapschen, komme ich runter und mache dich fertig!" Das Publikum bejubelte die Ansage des Rappers. Laut US-Sender NBC knöpfte sich Drake den Gast bei einem Auftritt im Nachtklub "Marquee" im australischen Sydney vor - während Drakes "Boy Meets World"-Tour.

"Ich mache keine Witze. Wenn du deine Hände nicht von den Frauen lässt, komme ich runter und mache dich ganz alleine fertig", wiederholte Drake und zeigte mit dem Finger auf den Konzertbesucher. Eine Sprecherin des Klubs bestätigte lokalen Medien, dass das Sicherheitspersonal während des Auftritts einen Mann aus dem Publikum entfernt habe.

Bereits im August war ein anderer Sänger bei einer Show gegen einen Grapscher im Publikum vorgegangen. Sam Carter von der englischen Metalcore-Gruppe Architects unterbrach den Auftritt beim Lowlands-Festival im niederländischen Biddinghuizen - nachdem jemand einer Frau beim Crowdsurfing an die Brüste gefasst hatte. Der Sänger schimpfte damals: "Das ist widerlich".