Die Tränen der Woche...

... vergoss Drew Barrymore - und zwar ganz öffentlich. Bei Instagram postete sie zwei Bilder: Eines zeigt sie ohne Make-up und völlig verweint, das andere perfekt geschminkt mit roten Lippen.

Mit den Fotos will sie offenbar zeigen, das Schein und Sein gerade in den sozialen Netzwerken nicht immer das Gleiche ist: Nach zwei Stunden Styling könne sie so aussehen, schreibt Barrymore. Auch nach einem anstrengenden Training fühle sie sich schön. Das sei aber harte Arbeit.

"Was ich nicht verbergen kann, ist, dass einige Tage schwierig und nicht so schön sind", schreibt die Schauspielerin weiter. Sie wisse, dass sie Glück habe, da ihre Probleme lösbar seien. Dafür sei sie sehr dankbar. Aber manchmal könne einen das Leben einfach "für eine Minute runterziehen." Allzu lange will sich Barrymore von solchen Situationen aber offenbar nicht beeinflussen lassen: "Wir weinen und rappeln uns dann wieder auf und setzen einen Fuß vor den anderen."

Den Wendepunkt der Woche...

"Doch nicht jetzt" In den USA dürfte es kaum jemanden geben, dem Schauspielerin Julia Roberts kein Begriff ist. Derzeit ist die 51-Jährige in den US-Kinos mit dem Filmdrama "Ben Is Back" zu sehen. Darin spielt sie die Mutter eines drogensüchtigen Teenagers. In der Rolle der Holly nimmt Roberts den von Lucas Hedges gespielten Sohn wieder auf, muss aber bald feststellen, dass seine Sucht die Familie zerstören könnte. Man kennt sie als die Prostituierte Vivian Ward in "Pretty Woman" ... ... und als Anna Scott in "Notting Hill". Roberts jobbte einst als Model und in einem Schuhladen - und wurde dort auf ihr Talent angesprochen. Es folgte unter anderem eine Rolle in "Pizza Pizza - Ein Stück vom Himmel". Und fortan ging es mit ihrer Karriere steil bergauf: So sehr, dass sie bereits kurz nach Erscheinen des Films sogar auf einer Toilette angesprochen wurde, als sie mit ihrer Mutter im Kino war. "Nachdem der Film zu Ende war, sagte eine Frau in den Waschräumen 'Hey Mädchen aus Kabine eins, warst du in 'Pizza Pizza'?'", erzählt Roberts dem "Hollywood Reporter" von der Begebenheit. Der Fan habe sie damals an Örtchen und Stelle um ein Autogramm gebeten. "Doch nicht jetzt", entgegnete sie. Fortan, so Roberts, wusste sie, dass sich mit dem 1988 erschienen Film etwas geändert hatte.

Die Trennung der Woche...

"Auch wir waren sehr traurig" Helene Fischer und Florian Silbereisen haben sich Medienberichten zufolge getrennt. Die Managements von Fischer und Silbereisen bestätigten das Beziehungsende laut "Bild"-Zeitung. "Während in den letzten Wochen mal wieder über eine bevorstehende Hochzeit spekuliert wurde, waren wir längst getrennt", zitierte die "Bunte" Silbereisen. "Eine Trennung ist immer traurig, auch wir waren sehr traurig", sagte Silbereisen demnach über das Beziehungsende mit Fischer. Die beiden galten als Traumpaar der deutschen Schlager- und Volksmusik-Szene. Silbereisen ließ sich auf seinen linken Oberarm ein Porträt Fischers tätowieren. 2008 hatten die beiden Musiker ihre Beziehung öffentlich gemacht.

Den Besuch der Woche...

Obama besucht Krankenhaus Der frühere US-Präsident Barack Obama ist in die Rolle des Weihnachtsmanns geschlüpft und hat in einem Kinderkrankenhaus in Washington Geschenke verteilt. Er besuchte junge Patienten und sprach mit ihnen. Auch Geschenke hatte er dabei. Kaum einer habe von dem Besuch gewusst. Trotzdem habe Obamas Visite schnell die Runde in dem Krankenhaus gemacht, hieß es in einem Artikel der "Washington Post". Am Ausgang sei er von einer jubelnden Menschenmenge empfangen worden. Obama war von 2009 bis 2017 Präsident der USA. Das Foto zeigt ihn bei einem Ball nach seiner Amtseinführung.

Die Hochzeitsreise der Woche ...

"Wir haben keine Schlitten mitgebracht" Kaley Cuoco und ihr Ehemann Karl Cook erholen sich in der verschneiten Bergwelt von Zermatt - die Hochzeitsreise nach ihrer Heirat im Sommer. In den Flitterwochen der "Big Bang Theory"-Schauspielerin und des bekannten Profi-Springreiters geht jedoch so manches schief. Und daran lassen die beiden die Welt teilhaben. Nachdem die beiden es bis auf einen Berg geschafft hatten, mussten sie feststellen, dass ihnen blöderweise das für eine Abfahrt benötigte Gefährt fehlt. In einem kurzen Videoclip des Paars - hier bei einer Preisverleihung im Januar - sagte Cuoco: "Jetzt sind wir an dem Ort, wo wir eigentlich Schlitten fahren wollten, aber wir haben keine Schlitten mitgebracht." Sportfans Cuoco und Cook bei einem Tennisspiel: Die 33-jährige Schauspielerin nahm es mit Humor: "Wir sind Idioten." Statt runterzufahren, stapften die beiden durch den Schnee zurück ins Tal. Cuoco und Cook hatten ihre Hochzeit im Sommer opulent gefeiert - auf einem Gestüt nahe San Diego. Sie schwärmte damals vom ewigen Glück. Hier sind die beiden im Mai 2017 in New York zu sehen. Dabei hatte Cuoco nach der Scheidung von Ex-Tennisspieler Ryan Sweeting eigentlich gar nicht noch mal heiraten wollen. Nun hält sie für ihre Fans auf Instagram fest, wie ihr frisch gebackener Ehemann für sie einen Pfad im Schnee freitrampelt - ganz Gentleman.

Das Interview der Woche...

Sechs Stunden Rehabilitation am Tag Nach seiner Lungentransplantation hat sich Niki Lauda ausführlich in einem Interview geäußert. "Ich muss mich täglich sechs Stunden am Tag einer Rehabilitation unterziehen. Zwei Rehabilitationsexperten lassen mich keinen Augenblick allein", sagte er "Gazzetta dello Sport". Er habe nicht um sein Leben gebangt, sagte der 69-Jährige: "Ich muss ehrlich sein: Nein, ich habe nie Angst gehabt. Denn ich war in den Händen von Fachleuten." Er habe sich ihnen anvertraut. "Ich wusste, dass es hart sein würde, sehr hart. In solchen Situationen kann man nur eins tun: kämpfen. Ich habe es jeden Augenblick getan und tue es noch." Lauda gewann die Formel-WM in seiner Karriere drei Mal. Das Bild zeigt ihn im Mai 1976. Wenige Monate später, im August 1976, kam es zu einem schweren Unfall: Damals war sein Rennwagen auf dem Nürburgring in Brand geraten. Der Österreicher saß fast eine Minute lang in den Flammen und atmete giftige Dämpfe ein, bevor er gerettet wurde. Durch den Unfall war seine Lunge vorgeschädigt. Trotz schwerster Verletzungen und Verbrennungen kehrte er nur 42 Tage später auf die Rennstrecke zurück. Seit dem Unglück leidet Lauda an diversen gesundheitlichen Problemen. So musste er sich 1997 und 2005 bereits zwei Nierentransplantationen unterziehen. Das Foto zeigt ihn bei einer Pressekonferenz im September 1976. Lauda arbeitet auch als Luftfahrtunternehmer, hier ist er mit einer Maschine seiner Laudamotion zu sehen. Außerdem ist Lauda Aufsichtsratschef des Formel-1-Teams von Mercedes. Niki Lauda mit seiner Frau Birgit im Januar in Kitzbühel.

Die Versöhnung der Woche ...

Stop! In The Name Of Love Er hoffte auf eine zweite Chance - und tauchte unangemeldet bei ihrem Konzert auf: US-Rapper Offset ist in eine Show seiner Noch-Ehefrau Cardi B geplatzt, weil er sich offenbar mit ihr versöhnen wollte. In Los Angeles betrat er während eines Auftritts der 26-Jährigen die Bühne, um sie nach ihrer Trennung um einen Neuanfang zu bitten. Auf diesem Foto sieht man das Noch-Ehepaar während eines gemeinsamen Auftritts Ende November. Um sein Anliegen zu unterstreichen, zeigte er Tafeln mit dem Schriftzug "Nimm mich zurück, Cardi". Die Rapperin, mit bürgerlichem Namen Belcalis Almanzar, schickte Offset von der Bühne. Später bedankte sie sich bei ihren Fans für deren Unterstützung, nahm ihren Noch-Ehemann vor deren Anfeindungen aber in Schutz. Am Ende gehöre er immer noch zu ihrer Familie, sagte sie in zwei Video-Botschaften auf Instagram. Er sei schließlich der Vater ihrer Tochter. Cardi B appellierte an ihre Fans, in sozialen Netzwerken nicht auf ihrem Ex-Partner herumzuhacken. "Ich mag dieses Online-Bashing nicht, denn ich weiß, wie schmerzhaft es sein kann." Offset, der bürgerlich Kiari Kendrell Cephus heißt, erklärte seine Aktion per Twitter: "Alle meine Fehler wurden öffentlich gemacht, sodass ich es nur für richtig halte, meine Entschuldigung auch öffentlich zu machen", schrieb der Rapper. Cardi B hatte sich Anfang Dezember von Offset getrennt und dies per Instagram verkündet. Das Paar hatte im September 2017 geheiratet. Im Juli 2018 kam ihre gemeinsame Tochter Kulture Kiari Cephus zur Welt.

Der Überblick der Woche...

Kino, Kirche, Konzert Die Weihnachtszeit verbringen Queen Elizabeth II. und Prinz Philip für gewöhnlich auf ihrem Landsitz im englischen Sandringham. Meist bleibt das Paar gleich mehrere Wochen. Dorthin laden die beiden 92 und 97 Jahre alten Regenten über die Festtage auch die engere Familie ein. Details verriet der Buckingham-Palast bislang nicht. Sie besuchen stets gemeinsam den Gottesdienst in der Kirche St. Mary Magdalene in Sandringham, das in der Grafschaft Norfolk liegt - hier eine Aufnahme aus dem Jahr 2017. Aktuelles Weihnachtsbild von Prinz William und Herzogin Kate mit den Kindern George, Charlotte und Prinz Louis. 2017 war auch schon Meghan Markle dabei, die damals noch nicht mit Prinz Harry verheiratet war. Das offizielle Weihnachtsfoto von König Felipe VI., Königin Letizia und ihren elf und 13 Jahre alten Töchtern Sofía und Leonor 2017: Warum schauen sie nur alle in unterschiedliche Richtungen? König Carl XVI. Gustaf von Schweden mit seiner Familie vor einem Lebkuchenhaus im Jahr 1984: Nur einen Tag vor Heiligabend hat Königin Silvia Geburtstag - und zu ihrem 75. werden zahlreiche geladene Gäste auf dem Schloss erwartet. Königin Margrethe II. freut sich auf Weihnachten, auch wenn es das erste Fest ohne Prinz Henrik sein wird, er starb im Februar. Hier sind die beiden bei einer Feier zu ihrem 40. Hochzeitstag im Sommer 2017 zu sehen. Auf diesem Foto der norwegischen Royals sind Kronprinz Haakon mit Kronprinzessin Mette-Marit und ihrer Tochter Alexandra zu sehen. Gemeinsam will die Familie im Kongsseteren feiern, einer Art privaten Winterresidenz von König Harald. Auch bei Fürstin Charlène von Monaco und Fürst Albert II. - hier bei einer Weihnachtsveranstaltung 2017 - geht es ganz familiär zu. Die 40-Jährige veröffentlichte auf ihrem Instagram-Account ein weihnachtliches Foto ihrer vierjährigen Kinder: Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques vor einem festlich geschmückten Tannenbaum. Der 60-jährige Fürst Albert II. und Fürstin Charlène feierten erst vor wenigen Tagen den vierten Geburtstag ihrer Zwillinge. König Philippe und Königin Mathilde und ihre Familie im Dezember 2017 beim jährlichen Weihnachtskonzert im königlichen Palast Belgiens. Den Heiligabend will die Familie ganz privat verbringen.

Der Abräumer der Woche...

... heißt Ed Sheeran. 2018 verdiente er laut der Zeitschrift "Pollstar" mit Auftritten mehr als je ein Künstler vor ihm innerhalb eines Jahres. Die "÷"-Tour (ausgesprochen "Divide") hat Sheeran demnach mehr als 432 Millionen Dollar eingebracht (381 Millionen Euro). Das ist deutlich mehr als die bisherigen Rekordhalter U2, deren "eXPERIENCE + iNNOCENCE"-Tour im vergangenen Jahr 316 Millionen Dollar eingespielt hatte.