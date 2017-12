Neue Vorwürfe gegen Dustin Hoffman "Ich habe mich vergewaltigt gefühlt"

Oscar-Preisträger Dustin Hoffman wird mit weiteren Vorwürfen sexueller Übergriffe konfrontiert. Die US-Magazine "Variety" und "Hollywood Reporter" veröffentlichten die Aussagen von sechs Frauen, die den Schauspieler beschuldigen, sie sexuell belästigt oder misshandelt zu haben. Einige von ihnen seien damals minderjährig gewesen, hieß es, andere Anfang 20. Die Übergriffe sollen in den Siebziger- und Achtzigerjahren stattgefunden haben.

Die Frauen werfen dem heute 80-Jährigen unter anderem vor, er habe sie begrapscht, zu sexuellen Handlungen gedrängt, sich vor ihnen ausgezogen oder masturbiert. Einige der Frauen gaben sich in den Artikeln namentlich zu erkennen, darunter Cori Thomas, eine frühere Mitschülerin von Hoffmans Tochter.

Sie habe 1980 als 16-Jährige einen Sonntagnachmittag mit Hoffman und dessen Tochter verbracht. Danach habe sie in Hoffmans Hotelzimmer auf ihre Mutter gewartet, die sie abholen wollte. Plötzlich sei der Schauspieler im Badezimmer verschwunden und nackt zurückgekehrt, berichtete die heutige Schauspielerin und Dramaturgin.

Hoffman habe sie gebeten, seine Füße zu massieren. "Ich wusste nicht, dass ich Nein sagen konnte, also habe ich es getan", sagte sie. Durch einen Anruf ihrer Mutter, die unten im Hotel wartete, sei sie gerettet worden. Sie habe sich so gedemütigt gefühlt, dass sie nie darüber gesprochen habe.

Vorwürfe, Reaktionen, Konsequenzen Ben Affleck, Schauspieler, Regisseur

Vorwürfe: Affleck fasste die MTV-Moderatorin Hilarie Burton 2003 vor laufender Kamera an die Brust.

Reaktion: Er hat sich entschuldigt.

Konsequenzen: keine bekannt. Louis C.K., Schauspieler, Comedian

Vorwürfe: Mehrere Frauen beschuldigten C.K. der sexuellen Belästigung.

Reaktion: Er erklärte seine "Reue".

Konsequenzen: Der TV-Sender FX und andere haben sich von ihm getrennt, Filme, Serien und ein Comedy-Special wurden abgesagt. Nick Carter, Sänger (Backstreet Boys)

Vorwürfe: Die Ex-Popsängerin Melissa Schuman beschuldigte Carter der Vergewaltigung.

Reaktion: Er streitet das ab.

Konsequenzen: keine bekannt. Andy Dick, Schauspieler, Comedian

Vorwürfe: Dick soll am Set des Films "Raising Buchanan" mindestens vier Frauen begrapscht haben.

Reaktion: Er stritt das meiste ab.

Konsequenzen: Er wurde von der Filmproduktion gefeuert. Richard Dreyfuss, Schauspieler

Vorwürfe: Die Autorin Jessica Teich beschuldigte Dreyfuss, sich vor ihr entblößt zu haben.

Reaktion: Er stritt das ab, gab aber "Flirten" zu.

Konsequenzen: keine bekannt. Dustin Hoffman, Schauspieler

Vorwürfe: Der Oscarpreisträger soll mindestens zwei Frauen belästigt haben, darunter eine 17-jährige Praktikantin am Set des Films "Tod eines Handlungsreisenden" (1985).

Reaktion: Er hat sich entschuldigt.

Konsequenzen: keine bekannt. John Lasseter, Chief Creative Officer (Pixar, Disney Animation)

Vorwürfe: Der Gründer des Animationsstudios Pixar gab unspezifische "Fehltritte" zu. Nach Recherchen des "Hollywood Reporters" soll es sich um sexuelle Belästigung gehandelt haben.

Reaktion: Er hat sich entschuldigt.

Konsequenzen: Er hat eine Auszeit genommen. Jeremy Piven, Schauspieler

Vorwürfe: Der "Entourage"-Star wurde von einer Schauspielerin beschuldigt, sie begrapscht zu haben.

Reaktion: Er streitet das ab.

Konsequenzen: Seine neue Show im Sender CBS wurde gecancelt. Roy Price, Programmchef (Amazon Studios)

Vorwürfe: Eine Produzentin der Amazon-Hitserie "The Man in the High Castle" beschuldigte ihn der sexuellen Belästigung.

Reaktion: Price hat sich nicht öffentlich geäußert.

Konsequenzen: Er trat von seinem Posten zurück. Brett Ratner, Filmproduzent

Vorwürfe: Ein halbes Dutzend Schauspielerinnen beschuldigten Ratner der sexuellen Belästigung, eine sogar der Vergewaltigung.

Reaktion: Über seinen Anwalt beteuerte er seine Unschuld.

Konsequenzen: Warner Brothers trennte sich von ihm, auch die Fortsetzung von "Wonder Woman" wird er nicht mehr produzieren. Steven Seagal, Schauspieler und Produzent

Vorwürfe: Schauspielerinnen beschuldigten ihn der sexuellen Belästigung.

Reaktion: Er ließ es dementieren

Konsequenzen: keine bekannt. Russell Simmons, Musikmogul

Vorwürfe: Ein Model beschuldigte ihn der sexuellen Nötigung, als sie 17 gewesen sei. Brett Ratner sei auch dabei gewesen. Die Schauspielerin Jenny Lumet erhob ebenfalls schwere Vorwürfe. Wenige Wochen später beschuldigten ihn drei Frauen der Vergewaltigung.

Reaktion: Simmons bestreitet, gewalttätig gewesen zu sein. Nach Bekanntwerden der ersten Vorwürfe bat er um Entschuldigung dafür, in manchen seiner Beziehungen rücksichtslos und unsensibel gewesen zu sein. Die Vergewaltigungsvorwürfe wies er vehement zurück.

Konsequenzen: Er hat sich aus seinen Firmen zurückgezogen. Tom Sizemore, Schauspieler

Vorwürfe: Sizemore soll 2003 an einem Filmset eine Elfjährige "unsittlich berührt" haben.

Reaktion: "Kein Kommentar".

Konsequenzen: Er wurde damals vorübergehend vom Set entfernt. Kevin Spacey, Schauspieler, Produzent

Vorwürfe: Der Star der Netflix-Serie "House of Cards" soll fast ein Dutzend junge Männer sexuell belästigt haben, darunter den damaligen Teenager-Star Anthony Rapp.

Reaktion: Spacey entschuldigte sich bei Rapp, er könne sich aber nicht erinnern.

Konsequenzen: Netflix feuerte Spacey und stoppte die Dreharbeiten für die letzte Staffel von "House of Cards". Spaceys Szenen im neuen Film "All the Money in the World" wurden gestrichen und mit Christopher Plummer nachgedreht. Jeffrey Tambor, Schauspieler

Vorwürfe: Der Star der preisgekrönten Amazon-Serie "Transparent" soll seine Ex-Assistentin belästigt haben.

Reaktion: Tambour entschuldigte sich, stritt aber einen Vorsatz ab.

Konsequenzen: Die Serie soll ohne ihn weitergehen. Adam Venit, Staragent

Vorwürfe: Der Schauspieler Terry Crews beschuldigte Venit, zu dessen Klienten auch Sylvester Stallone, Emma Stone und Dustin Hoffman gehören, ihm bei einer Veranstaltung in den Schritt gegriffen zu haben.

Reaktion: Er hat sich entschuldigt.

Konsequenzen: Venit wurde für einen Monat suspendiert und kehrte dann zur Agentur WME zurück, verlor jedoch seinen Titel als Chef der Filmabteilung. Crews wechselte die Agentur. Harvey Weinstein, Produzent

Vorwürfe: Die Liste der Frauen, die Weinstein der sexuellen Belästigung, sexuellen Nötigung oder Vergewaltigung beschuldigen, umfasst inzwischen fast 80 Namen, darunter Hollywoodstars wie Angelina Jolie und Gwyneth Paltrow.

Reaktion: Weinstein hat sich (halbherzig) entschuldigt und ist untergetaucht, angeblich zu therapeutischer Behandlung. Vergewaltigungen bestreitet er.

Konsequenzen: Sein Studio feuerte ihn und steht nun selbst vor dem Ende. George H.W. Bush, Ex-Präsident

Vorwürfe: Mehrere Frauen beschuldigen den 93-jährigen, ältesten noch lebenden Ex-Präsidenten, sie begrapscht zu haben.

Reaktion: Er hat sich entschuldigt.

Konsequenzen: keine bekannt. Bill Clinton, Ex-Präsident

Vorwürfe: Im Zuge der Debatte um Donald Trump kochten 2016 auch die jahrzehntealten Vorwürfe gegen Clinton wieder hoch, darunter seine Affäre mit der Praktikantin Monica Lewinsky und die Anschuldigungen etlicher Frauen, in der Vergangenheit sexuell belästigt worden zu sein.

Reaktion: Clinton entschuldigte sich nach dem Lewinsky-Skandal: "Ich habe gesündigt."

Konsequenzen: 1998 lief ein Amtsenthebungsverfahren, doch Clinton blieb im Amt. Heute überdenken auch viele Demokraten ihre Unterstützung Clintons. John Conyers, demokratischer Kongressabgeordneter

Vorwürfe: Mehrere Frauen beschuldigten den dienstältesten US-Abgeordneten der sexuellen Belästigung. Ein Fall wurde außergerichtlich geregelt.

Reaktion: Conyers streitet Fehlverhalten ab.

Konsequenzen: Trat zurück. Al Franken, demokratischer Senator

Vorwürfe: Eine TV-Moderatorin und drei weitere Frauen beschuldigten den früheren Comedian der sexuellen Belästigung.

Reaktion: Franken hat sich mehrmals entschuldigt.

Konsequenzen: Trat zurück. Jeff Hoover, Republikanischer Sprecher des Repräsentantenhauses von Kentucky

Vorwürfe: Hoover legte Vorwürfe sexueller Belästigung durch eine Mitarbeiterin außergerichtlich bei.

Reaktion: Hoover nahm keine Stellung.

Konsequenzen: Er trat von seinem Posten zurück, bleibt aber Abgeordneter. Roy Moore, Ex-Richter, US-Republikaner

Vorwürfe: Neun Frauen, darunter sieben damalige Teenager, haben den Republikaner aus Alabama der sexuellen Belästigung zwischen 1977 und 1982 beschuldigt.

Reaktion: Moore bestreitet alles.

Konsequenzen: Die Vorwürfe beherrschten den Wahlkampf in Alabama. Bei der Abstimmung am 12. Dezember unterlag Moore seinem demokratischen Gegenkandidaten knapp. Donald Trump, US-Präsident

Vorwürfe: Im Wahlkampf 2016 beschuldigten 16 Frauen Trump, sie sexuell belästigt zu haben. In einem Video prahlte Trump außerdem mit sexueller Belästigung. Die Vergewaltigungsklage einer zum mutmaßlichen Tatzeitpunkt Minderjährigen wurde im Sommer 2016 fallengelassen, ebenso ein Vergewaltigungsvorwurf seiner Ex-Frau Ivana. Mehrere weitere Frauen beschuldigen Trump der sexuellen Belästigung.

Reaktion: Trump entschuldigte sich für die Aussagen in dem Video, bestreitet neuerdings aber seine Echtheit. Die anderen Vorwürfe dementiert er.

Konsequenzen: keine bekannt. Hamilton Fish, Herausgeber ("New Republic")

Vorwürfe: Der Publizist soll weibliche Angestellte belästigt haben.

Reaktion: Er bekundete seine "Bestürzung".

Konsequenzen: Er trat zurück. Mark Halperin, Bestsellerautor, Kommentator (NBC, MSNBC)

Vorwürfe: Fünf Frauen beschuldigten Halperin der sexuellen Belästigung.

Reaktion: Er hat sich entschuldigt.

Konsequenzen: NBC und MSNBC feuerten ihn, HBO stornierte die Serien-Adaption seines nächsten Buchs, sein Verlag stoppte das Buchprojekt. Matt Lauer, TV-Moderator (NBC)

Vorwürfe: Er soll mindestens eine Mitarbeiterin belästigt haben, angeblich während der Olympischen Spiele 2014.

Reaktion: Lauer teilte in einem Statement mit, manche der Anschuldigungen seien "unwahr" oder falsch wiedergegeben. Aber in den Geschichten sei genug Wahres, so dass er verlegen sei und sich schäme.

Konsequenzen: Der Sender hat ihn entlassen. Michael Oreskes, Vizepräsident des Radiosenders NPR

Vorwürfe: Mehrere Frauen warfen ihm sexuelle Belästigung vor, u.a. als er in den Neunzigerjahren Bürochef der "New York Times" in Washington war.

Reaktion: Er hat sich entschuldigt.

Konsequenzen: Er trat zurück. Terry Richardson, Modefotograf

Vorwürfe: Dem Starfotografen wird schon seit Jahren sexuelle Belästigung vorgeworfen, oft von Models, die er fotografiert hat.

Reaktion: Er hat Fehlverhalten abgestritten.

Konsequenzen: Der Verlag Condé Nast hat sich von ihm getrennt. Charlie Rose, TV-Journalist und Talkmaster (PBS, CBS)

Vorwürfe: Rose, eine Institution im US-Journalismus, soll mindestens acht Frauen sexuell belästigt haben.

Reaktion: Er hat sich entschuldigt, sagt aber, dass "nicht alle" Vorwürfe "akkurat" seien.

Konsequenzen: CBS feuerte ihn, PBS und Bloomberg trennten sich von seiner Talkshow. Glenn Thrush, Korrespondent ("New York Times")

Vorwürfe: Thrush, ein Starreporter der "NYT" im Weißen Haus, soll mehrere Frauen sexuell belästigt haben.

Reaktion: Thrush entschuldigte sich für sein Verhalten, das er mit Trunksucht begründete, und begab sich in den Entzug.

Konsequenzen: Er ist suspendiert. Leon Wieseltier, Redakteur ("New Republic")

Vorwürfe: Wieseltier soll als langjähriger Literaturchef des "New Republic" mehrere Frauen sexuell belästigt haben.

Reaktion: Er bat um Vergebung

Konsequenzen: Mehrere Think Tanks, bei denen er beschäftigt war, feuerten ihn, darunter die Brookings Institution. John Besh, Starkoch

Vorwürfe: Mehr als zwei Dutzend Mitarbeiterinnen beschuldigten ihn der sexuellen Belästigung.

Reaktion: Er gab "rücksichtsloses Verhalten" und "moralisches Versagen" zu.

Konsequenzen: Er trat vom Chefposten seiner Gastro-Kette Besh Restaurant Group zurück. David Blaine, Magier

Vorwürfe: Das Model Natasha Prince beschuldigt ihn, sie 2004 vergewaltigt zu haben.

Reaktion: Blaine streitet das über seinen Anwalt ab.

Konsequenzen: keine bekannt. Ben Genocchio, Chef der New Yorker Kunstmesse Armory Show

Vorwürfe: Mindestens fünf Frauen haben ihn der sexuellen Belästigung beschuldigt.

Reaktion: Genocchio hat sich bedingt entschuldigt ("falls mein Verhalten als respektlos empfunden wurde").

Konsequenzen: Er wurde gefeuert. Travis Kalanick, Gründungschef Uber

Vorwürfe: Kalanick, der den Fahrdienst Uber gründete, wurde bereits im Sommer der sexuellen Belästigung beschuldigt. Nach ersten Vorwürfen einer Ex-Mitarbeiterin kam es zu einer firmeninternen Untersuchung, die eine systematische Frauenfeindlichkeit bei Uber bestätigte.

Reaktion: Kalanick gab kein persönliches Fehlverhalten zu, sprach aber von einem "schwierigen Moment in meinem Leben".

Konsequenzen: Mehrere Manager wurden gefeuert, Kalanick trat Ende Juni zurück. Ryan Lizza, Reporter des "New Yorker"

Vorwürfe: Lizza wird sexuelle Belästigung vorgeworfen.

Reaktion: Lizza weist die Vorwürfe vehement zurück.

Konsequenzen: Der "New Yorker" feuerte Lizza wegen "unangemessenen sexuellen Verhaltens". Auch CNN ging auf Distanz und teilte mit, Lizza werde vorerst nicht mehr "On Air" zu sehen sein.

Zwei anderen Frauen warfen Hoffman vor, sie Mitte der Achtzigerjahre während der Dreharbeiten zum Film "Ishtar" sexuell misshandelt zu haben, indem er mit seinem Finger in ihre Scheide eindrang. Sie habe anschließend weinend im Badezimmer gesessen, berichtete eine der beiden, Melissa Kester. "Ich habe mich vergewaltigt gefühlt. Es gab keinerlei Vorwarnung."

"Ich war erstarrt"

Die andere Frau, deren Name nicht genannt wurde, war nach eigenen Angaben eine damals 22 Jahre alte Komparsin in dem Film. Hoffman habe sie nach einer Party nach Hause gefahren und plötzlich seinen Finger in ihre Scheide gesteckt. "Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich war erstarrt."

Hoffmans Anwalt Mark Neubauer sagte laut "Variety", bei den Angaben handle es sich um "verleumderische Lügen".

Anfang November hatte die US-Autorin Anna Graham Hunter in einer Gastkolumne im "Hollywood Reporter" Vorwürfe erhoben, der Schauspieler habe sie 1985 als 17-Jährige wiederholt belästigt. Sie habe damals am Set des TV-Films "Death of a Salesman" als Produktionsassistentin ein Praktikum gemacht. Ihren Beschreibungen zufolge habe Hoffman sie um eine Massage gebeten, an den Po gegriffen und mehrfach mit anzüglichen Bemerkungen bedrängt.

Hoffman reagierte damals mit einer Mitteilung auf die Vorwürfe: "Ich habe den größten Respekt vor Frauen." Er fühle sich schrecklich angesichts der Tatsache, dass Dinge, die er getan haben könnte, Hunter möglicherweise in eine unangenehme Lage gebracht haben. "Es tut mir leid. Das spiegelt nicht wider, wer ich bin."

Der Fall Harvey Weinstein hatte in den USA und in anderen Ländern eine breite Debatte über sexuelle Belästigung ausgelöst, fast täglich melden sich Opfer zu Wort. Zahlreiche Prominente aus Politik und Showbusiness stolperten über Belästigungs- und Missbrauchsvorwürfe.

Dem Filmproduzenten Weinstein werden in zahlreichen Fällen sexuelle Übergriffe bis hin zu Vergewaltigung vorgeworfen. Er ist inzwischen von seiner Firma entlassen worden, hat Fehlverhalten zugegeben, weist aber die Vergewaltigungsvorwürfe zurück.