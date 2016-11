Auszeichnung "The Rock" ist der "Sexiest Man Alive"

Was auch immer Dwayne "The Rock" Johnson in diesen Tagen anfasst, er bringt es zum Kochen. Oder, um in der Terminologie des "People"-Magazins zu bleiben: Der frühere Wrestler und heutige Schauspieler ist der "Sexiest Man Alive".

Johnson, 44, zu dessen berühmtesten Sätzen im Ring zählte: "Kannst Du riechen, was 'The Rock' kocht?", reagierte auf den neuen Titel verlegen. "Was durch meinen Kopf ging, war, wie cool und aufregend das ist", sagte Johnson dem "People"-Magazin. "Und dann dachte ich 'Wow', wir haben so ziemlich den Gipfel erreicht. Ich bin nicht ganz sicher, wohin wir von hieraus noch gehen können."

Still up at 4am trainin' hard & takin' care of my babies.. sexily;).

Thank U @people & all the fans. Grateful for the luv! #SexiestManAlive pic.twitter.com/e8O2orOBJR — Dwayne Johnson (@TheRock) 15. November 2016

Mitte der Neunzigerjahre war Johnson in der Welt des World-Wrestling-Entertainment (WWE) aufgestiegen. Später wurde er Schauspieler und Hollywood-Produzent. Seine 111 Kilogramm verteilen sich auf 1,96 Meter Größe. Wer hätte da 2014 besser "Herkules" spielen können? Doch außer "Fast and Furious" und Co. kann "The Rock" es auch ganz sanft: Beim kommenden Disney-Film "Moana" spricht er die Stimme des animierten Halbgottes Maui.

"In meiner Karriere habe ich über die Jahre schon so manche Wendung vollzogen, die mir gut getan hat". Sie alle hätten sein Vertrauen gestärkt, sagte der zweifache Familienvater, der David Beckham als "Sexiest Man Alive" ablöst. Muskeln folgen auf metrosexuell. Mit seiner Lebensgefährtin Lauren Hashian hat Johnson eine elf Monate alte Tochter sowie eine 15-jährige Tochter mit seiner Ex-Frau Dany Garcia.

Welche Wendung noch kommen kann, deutete der bekennende Anhänger der Republikaner "The Rock" bereits im März 2016 selbst auf Twitter an: "Vielleicht eines Tages", schrieb er, wolle er zum Präsidenten kandidieren. "Das Weiße Haus hat sicherlich Platz für meinen Pick-up-Truck".

Cool piece on why I should run for President. Maybe one day. Surely the White House has a spot for my pick up truck..https://t.co/JpkZ4w1eh3 — Dwayne Johnson (@TheRock) 25. März 2016

"People" kürt seit 1985 den "Sexiest Man Alive". 2014 hatte der australische Schauspieler Chris Hemsworth ("Thor") den Titel bekommen. Mel Gibson zierte als Erster das Cover der Zeitschrift. George Clooney wurde gleich zweimal gekürt (1997 und 2007), Sean Connery war mit 59 Jahren der Älteste (1989), John F. Kennedy Junior 1988 mit 27 Jahren der jüngste Auserwählte.