Klatsch und Knatsch "Cherry musste mir die Zähne putzen"

Ed Sheeran hat sich nach seinem Fahrradunfall bei vielen alltäglichen Dingen von seiner Freundin helfen lassen müssen. "Cherry musste mir die Zähne putzen", sagte er dem Londoner Radiosender Capital FM. "Sie ist eine tolle Frau."

Wie schwer der Fahrradunfall war, habe er gar nicht sofort bemerkt, so Sheeran. Nachdem er bei einer schnellen Abfahrt gestürzt war, sei er wieder aufgestanden und weitergeradelt, sagte der 26-Jährige. "Ich hab mich ins Bett gelegt und nicht gemerkt, was war. Aber am nächsten Morgen hatte ich irre Schmerzen und konnte mich nicht mehr bewegen." Er habe sich die Handgelenke, einen Ellenbogen und eine Rippe gebrochen - und eine Woche lang praktisch gar nichts tun können.

Ed Sheeran an der Gitarre: Bei einem Auftritt Anfang Juli in New York war der Sänger noch in Topform. Inzwischen musste er jedoch eine Reihe von Konzerten in Asien absagen. Geplante Konzerte in Taipei, Osaka, Seoul, Tokio und Hongkong muss Sheeran (hier bei der Verleihung der Goldenen Kamera im März in Hamburg) streichen. Auf seiner Tournee sollte Sheeran demnächst unter anderem auch auf den Philippinen und in Indonesien, Singapur und Malaysia auf der Bühne stehen.

Mit Blick auf seine Freundin fügte Sheeran hinzu: "Gott segne die Person, die mich dann baden musste." Mehrere geplante Konzerte in Asien mussten auf Anraten der Ärzte verschoben werden.

Sheerans Sänger-Kollegin Katy Perry hatte indes einen ungeplanten Auftritt - und überraschte ein Hochzeitpaar in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri mit einem spontanen Besuch. Während der Hochzeitsfeier in einem Hotel tauchte die 32-jährige US-Sängerin plötzlich mit ihrem Team vor den beiden Brautleuten Hayley Rosenblum und Blonie Dudney auf.

Ein offizielles Foto gab es dazu nicht. Die Sängerin ist gerade unterwegs mit ihrer "Witness"-Tour - hier zu sehen bei einem Konzert in Montreal, Kanada. Derzeit tourt sie durch die USA. Perry ist mit ihrem Hochzeitsbesuch nicht die einzige Prominente, die spontan bei Hochzeiten auftaucht und die frisch verheiratete Paare beglückwünscht. Es gibt noch weitere "Wedding Crasher". Zum Beispiel US-Schauspieler Tom Hanks: Als er 2016 durch den New Yorker Central Park joggte, stoppte er kurz - und machte kurzerhand beim Fotoshooting eines Brautpaares mit. 2015 unterbrach Barack Obama, damals amtierender US-Präsident, sein Golfspiel, um ein Hochzeitspaar in San Diego, Kalifornien, zu beglückwünschen. Ebenfalls 2015 tauchte US-Sängerin und Schauspielerin Jennifer Hudson spontan bei einer Hochzeit von zwei Männern auf.

Eine Freundin des Paares sagte, die Musikerin sei etwa eine Viertelstunde geblieben, habe mit dem Brautpaar getanzt und Selfies mit den Gästen geschossen. "Die Feier an sich war schon absolut großartig, und die Braut war wunderschön, aber das [Perrys Auftritt] war noch das Sahnehäubchen."

Mit Hochzeiten hat auch Kim Cattrall so ihre Erfahrungen. Dreimal war die Schauspielerin verheiratet. Nun hat sie erzählt, ihre bekannteste Rolle als Samantha Jones in "Sex and the City" habe sie dazu bewogen, auf Kinder zu verzichten. "Ich hatte 19-Stunden-Tage. Ich hatte Wochenenden, an denen ich erst in den Morgenstunden von der Arbeit kam, mein Montagmorgen begann um 4.45 Uhr", sagte sie in einem TV-Interview. Sie habe sich gefragt, wie sie so ein Kind großziehen sollte.

Als die Dreharbeiten Ende der Neunziger begannen, war Cattrall - hier bei einem Auftritt in Tokio 2010 - gerade frisch mit ihrem dritten Ehemann Mark Levinson verheiratet; Cattrall entschied sich gegen eine Familiengründung. "Ich war in meinen frühen Vierzigern, als ich anfing, 'Sex and the City' zu drehen. Es gab diese Chance, mit diesen Prozeduren schwanger zu werden, jeder sprach damals darüber", erzählte sie dem britischen Fernsehsender ITV. Einem dritten Film zu der Erfolgsserie hatte Cattrall zuletzt eine Absage erteilt. Die Frauen aus der in der Serie so engen Clique seien im echten Leben "nie Freunde" gewesen, sagte Kim Cattrall. Beruf und Privatleben im Verhältnis zu den drei anderen je rund zehn Jahre jüngeren Frauen zu trennen, empfand Cattrall aber als richtig.

Kristina Schröder ist dagegen schon zweifache Mutter - und hat nun bekannt gegeben, dass sie erneut Nachwuchs erwartet. Schröder hatte 2011 als erste Bundesministerin im Amt ein Kind bekommen, Tochter Lotte. 2014 folgte Tochter Mathilde. Das Geschlecht des dritten Kindes steht der 40-Jährigen zufolge noch nicht fest. Schröder ist mit dem scheidenden Parlamentarischen Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Ole Schröder (CDU), verheiratet. Beide sind in diesem Jahr auf eigenen Wunsch aus dem Bundestag ausgeschieden.

Schröder sprach sich in der "Welt" für eine höhere Anerkennung von Eltern aus, die nach der Geburt zu Hause bleiben. Wer als Frau zwei oder drei Jahre danach zu Hause bleibe, gelte noch immer als "Heimchen am Herd", kritisierte die einstige Ministerin. Auf der Parlamentsbank: Den Posten als Familienministerin war Kristina Schröder seit dem Jahr 2013 los - auf eigenen Wunsch, betonte die CDU-Politikerin. Danach war sie wieder einfache Abgeordnete. Schröder im September 2013: Als Ministerin hatte sie unglücklich agiert, wirkte unentschlossen, vermisste den Rückhalt aus den eigenen Reihen. In der Dauerkritik: Von Feministinnen wurde die Christdemokratin als rückständig gebrandmarkt, von vielen Hardlinern in der Partei nicht ernst genommen. Schröder hatte im Amt keinen leichten Stand. Sie galt zwar als jung und aufstrebend. Doch ihre Vorgängerin im Familienministerium, Ursula von der Leyen, düpierte sie ein ums andere mal. Ob Frauenquote oder Betreuungsgeld: Die Themen, denen sich Schröder besonders widmete, polarisierten stets.

Aus der Politik will sich auch Kid Rock fernhalten - obwohl er genau genommen ja nie richtig mitgemacht hat. Es gab zwar eine Seite, auf der er als Kandidat für einen Senatorenposten gehandelt wurde. Aber nun sagte er in einem Radiointerview, die Sache sei ein großer Witz gewesen. Auf Senator Rockstar müssen die Bürger von Michigan also verzichten.

Der Anhänger von US-Präsident Donald Trump geltende Rockstar richtete die Website kidrockforsenate.com ein. Alles nur PR - das behauptet er nun in einem Radiointerview, als seine jüngst selbst befeuerten Gerüchte um eine Kandidatur bei den US-Senatswahlen zur Sprache kommen. Nachdem erste Gerüchte über politische Ambitionen des Musikers aufgekommen waren, habe er sich gesagt: "Lasst uns das eine Weile durchziehen", sagte Kid Rock nun. Kid Rock hat in der Vergangenheit republikanische Politiker unterstützt - etwa den Präsidentschaftskandidaten Mitt Romney im Jahr 2012. Womöglich waren die auf seiner Webseite immer wieder ausgespielten Slogans also nicht mehr als ein großer Bluff. Die Republikaner hatten sich bislang nur zurückhaltend zu den Gerüchten über Kid Rock geäußert, der 2006 eine wilde Kurzehe mit Hollywood-Star Pamela Anderson führte. US-Medien hatten zuvor in Betracht gezogen, der Musiker könne die demokratische Senatorin in Michigan, Debbie Stabenow, herausfordern.

Die Frisur, die Solange Knowles beim Fotoshooting für den Londoner "Evening Standard" trug, war außergewöhnlich. Der blonde, geflochtene Haarkranz ragte weit in die Höhe, wie auf einem Instagram-Post der US-Sängerin und Schauspielerin zu sehen ist.

Dass bei Knowles' Foto - hier eine Aufnahme aus dem September - eine der bei Afroamerikanern beliebten Flechtfrisuren wegretuschiert wurde, werteten zahlreiche Fans und Nutzer in den sozialen Netzwerken als rassistischen Angriff. "Bin es nur ich oder nimmt dieser rassistische Nonsense zu?", kommentierte einer. Ohne die Frisur als Grund konkret zu nennen, forderte die Autorin des Stückes die Redaktion sogar dazu auf, ihren Namen zu entfernen. Inzwischen hat sich der "Evening Standard" entschuldigt - aus "Layout-Gründen" habe man den Eingriff vorgenommen.

Wohl um den Kopf der 31-Jährigen möglichst groß aufs Cover zu bekommen, entschloss sich die Zeitung zu einem fragwürdigen Schritt - und entfernte Knowles' hoch hinausragende Haarpracht per Bildbearbeitungsprogramm vom Titel. Der Schwester von Popstar Beyoncé Knowles gefiel diese Veränderung gar nicht.

Die ausgerechnet auch für den Song "Don't Touch My Hair" ("Fass meine Haare nicht an") vom Album "A Seat at the Table" bekannte Sängerin beschwerte sich auf Instagram - und versah den Post mit den Buchstaben "dtmh".

