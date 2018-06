Konzert in NRW Stadtrat stimmt gegen Ed-Sheeran-Auftritt in Düsseldorf

Aus für Ed-Sheeran-Konzert in Düsseldorf: Nach langem Hin und Her hat die Stadt dem britischen Superstar die Genehmigung für einen Auftritt verwehrt. SPD und FDP stimmten im zuständigen Stadtratsausschuss für die Genehmigung, CDU, Grüne, Linke und Freie Wähler dagegen.

Erstmals sollte auf einem Parkplatz der Düsseldorfer Messe ein großes Open-Air-Konzert stattfinden. Dafür sollten 104 Bäume gefällt werden. 85.000 Tickets sind seit Monaten für das Konzert verkauft, das am 22. Juli stattfinden sollte. Dem Entscheid war ein langer politischer Streit vorangegangen.

Der Veranstalter reagierte auf die Entscheidung mit "Verwunderung und grenzenloser Enttäuschung". Man sei für eine lokalpolitische Auseinandersetzung instrumentalisiert worden, schrieb FKP Scorpio auf seiner Homepage.

Offenbar will der Veranstalter den Auftritt in der Region jedoch noch nicht endgültig absagen: Man arbeite nach dem Aus für das Konzert in Düsseldorf "mit aller Kraft an einer Lösung, damit seine Fans Ed Sheeran doch noch live in NRW erleben können."

Ursprünglich sollte das Konzert auf dem Flughafen Essen/Mülheim stattfinden. Das scheiterte aber wegen Nistplätzen der Feldlerche und möglicher Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg. In Düsseldorf gab es zuvor schon Ärger mit Umweltschützern. Sie protestierten dagegen, dass für das Konzert Bäume gefällt werden sollten.