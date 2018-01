Verlobung Ed Sheeran und Cherry Seaborn wollen heiraten

Wenn Prominente heutzutage etwas mitzuteilen haben, wählen sie in der Regel ihre eigenen Kanäle in den sozialen Netzwerken für die Botschaft - so hat es nun auch Ed Sheeran gehalten. Der britische Sänger gab via Instagram bekannt, dass er sich vor Neujahr mit seiner Freundin Cherry Seaborn verlobt hat.

"Wir sind sehr glücklich und verliebt", schrieb Sheeran zu einem Kussfoto von sich und Seaborn. Auch ihre Katzen seien sehr erfreut.

Im vergangenen Jahr hatte Sheeran gesagt, Seaborn habe ihn zu seinem Song "Perfect" inspiriert, der zuletzt wochenlang weit oben in den britischen Charts rangierte. Sheeran und Seaborn kennen sich schon aus Schulzeiten in Suffolk, ein Paar sollen sie jedoch erst seit 2015 sein.