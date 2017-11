Neuseelands Premierministerin und Ed Sheeran Die drei Fragezeichen

Im kommenden März wird Sänger Ed Sheeran nach Neuseeland reisen und dort mehrere Konzerte geben. Die Tickets werden bereits verkauft, dementsprechend will für Werbung gesorgt sein. Die lieferte Sheeran per Video: "Hey Neuseeland, ich kann es kaum erwarten, euch bald zu sehen", sagt er in einer Botschaft für den Radiosender ZM. Er hat schon in der Vergangenheit häufiger betont, das Land zu lieben. "Ich bin zwar noch kein Bürger Neuseelands, aber ich arbeite daran", sagt er nun im Clip. Dann schiebt er noch einen direkten Gruß an die Premierministerin hinterher.

Premierministerin des Landes ist seit Kurzem Jacinda Ardern. Sie ist 37 Jahre alt, Musik-Fan und stand schon mal als Amateur-DJane auf der Bühne. Nun nutzte sie die Steilvorlage - und antwortete Sheeran mit einem 35-Sekunden-Video, aufgenommen in ihrem Büro in Wellington.

"Hallo Ed, ich bin Jacinda Ardern", beginnt sie ihr Video, das man getrost als Spaßaktion verstehen kann. "Wenn ich es richtig verstehe, dann hast du auf sehr informellem Wege einen Einbürgerungsantrag gestellt." Bevor sie nun etwas ernsthafter über die Sache nachdenken könne, habe sie "noch ein paar sehr wichtige Fragen". Und dann wird es sehr neuseeland-spezifisch.

Erstens: Ob er pineapple lumps möge, fragt Ardern. "Und weißt du überhaupt, was das ist?" Pineapple lumps sind in Neuseeland eine beliebte Süßigkeit, es ist eine gummiartige Füllung mit Ananas-Geschmack, überzogen mit Schokolade, die die Bürger mit Vorliebe im Gefrierfach aufbewahren.

Zweitens: Ob er bereit sei, zu jeder Gelegenheit jandals zu tragen, fragt Ardern. "Und weißt du überhaupt, was das ist?" Neuseeländer nennen so ihre Flipflops - und die tragen sie zu jeder Jahreszeit und Gelegenheit, auch schon mal zum Anzug oder festlicheren Kleid.

Drittens: Ob er bereit sei, dauerhaft in Neuseeland zu wohnen, fragt Ardern mit großem Lächeln. Ihre Labour-Partei hatte im Wahlkampf damit geworben, es Ausländern erschweren zu wollen, im Land Immobilien lediglich als Investment zu erwerben. Damit endet Arderns Botschaft. Zum Schluss sagt sie an Sheeran gewandt: "Gib mir Bescheid."