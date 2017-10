Kurz vor Tourbeginn Ed Sheeran verletzt sich beim Fahrradfahren

Könnte sein, dass Ed Sheerans Fans in Asien sich bis zum nächsten Konzert des Sängers ("Castle On The Hill") noch ein wenig gedulden müssen. Grund ist ein Fahrradunfall, dessen Folgen Sheeran auf Instagram dokumentierte.

Er warte noch auf ärztlichen Rat, heißt es in dem Eintrag. Möglicherweise seien von der Sache anstehende Auftritte betroffen. Dazu veröffentlichte er ein Foto seiner Blessuren. Die Schlinge am linken Arm deutet auf eine Schulter- oder Schlüsselbeinverletzung hin. Am rechten Unterarm trägt der 26-Jährige einen weißen Gips.

In diesem Zustand dürfte zumindest das Gitarre-Spielen erst einmal schwierig werden. Sheeran hatte für die kommenden Wochen eine Asien-Tour auf dem Programm. Am Sonntag sollte sie in Taipei beginnen.