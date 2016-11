Edward VIII. und Wallis Simpson Fotos von Skandal-Hochzeit werden versteigert

Gerade mal 326 Tage war er König von Großbritannien und Nordirland. Dann kam Edward VIII. die Liebe dazwischen: Am 3. Juni 1937 heiratete er die US-Amerikanerin Wallis Warfield, alias Simpson. Jetzt sind laut britischen Medienberichten Fotos von der Hochzeit aufgetaucht, die die Monarchie in eine ihrer tiefsten Krisen stürzte.

Die bürgerliche Wallis war zum Zeitpunkt der Eheschließung bereits zweimal geschieden - ein Problem für das Paar, denn Edward durfte als Oberhaupt der anglikanischen Kirche keine Geschiedene heiraten. Das Ende der Geschichte: Edward dankte unter dem Druck der Kirche und der konservativen Regierung von Premier Stanley Baldwin ab und nahm Wallis zur Frau.

Nach fast 80 Jahren sind nun bisher unveröffentlichte Fotografien der Hochzeit aufgetaucht, die verwirrend intim sind und eine Idee davon vermitteln, wie angespannt die Situation damals für den heftig umstrittenen Royal gewesen sein muss. Da ist keine Freude zu sehen, nur selten schaffte er es offenbar, sich für die Kamera ein Lächeln abzuringen. Dem Vernehmen nach hatte Edward bis zum letzten Moment gehofft, sein Bruder und Nachfolger auf dem Thron, George VI., werde doch noch zu der Zeremonie nach Frankreich kommen.

Gefeiert wurde im sehr kleinen Rahmen auf einem abgelegenen französischen Schloss. Nur wenige Gäste seien auf das Chateau de Cande geladen gewesen, berichtet die "Daily Mail". Darunter waren Randolph Churchill, Sohn von Winston Churchill, Baron Eugene Rothschild, der Brautführer und enge Freund des Paares Herman Rogers sowie Walter Monckton, ein Vertrauter des Herzogs von Windsor.

Auch die Besitzer des Schlosses, Fern und ihr Ehemann Charles Bedaux, durften mitfeiern. Letzterer war Millionär und mutmaßlicher Nazi-Kollaborateur, der sich selbst tötete, nachdem er Ende des Zweiten Weltkrieges verhaftet worden war. Edward und Wallis hatten 1937 Adolf Hitler auf dem Berghof in Berchtesgaden besucht, was der Amerikanerin den Verdacht einbrachte, sie sei eine Nazi-Spionin.

Aufgenommen hat die Bilder dem Auktionshaus zufolge eine Freundin des Hochzeitspaares - Alexandra Metcalfe. Die Fotos wurden in Form eines Albums an die Gäste verschenkt. Die 17 Aufnahmen, die am 30. November versteigert werden sollen, waren zunächst im Besitz von W. Cunningham Graham, dem damaligen britischen Konsul im französischen Nantes. Der derzeitige Besitzer hatte die Bilder vor vielen Jahren von einem Sammler königlicher Memorabilien erstanden.

Jetzt kommen sie bei Bellmans Auctioneers in Billingshurst, West Sussex, unter den Hammer. Der Wert wird auf 4000 bis 6000 Pfund geschätzt, das entspricht zwischen 4682 und 7022 Euro.

"Diese Fotografien sind eine große Rarität", sagte Denise Kelly vom Auktionshaus. "Es ist ungewöhnlich, überhaupt solche privaten Fotografien von Royals zu bekommen, aber gleich 17 auf einmal, die den König zeigen, der sein Reich weggab für die Frau, die er liebte, das ist außerordentlich."