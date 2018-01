Klatsch und Knatsch Alles nicht so einfach

Auch eine Königin hat es nicht immer leicht: Elizabeth II. erzählt in einem Dokumentarfilm der BBC anlässlich des 65. Jubiläums ihrer Krönung von den kleinen Schwierigkeiten, die das Tragen einer Krone mit sich bringt. Man müsse den Kopf still halten und könne während einer Rede nicht nach unten schauen, um den Text abzulesen, sagte die 91-Jährige. "Diese Kronen haben also schon einige Nachteile, aber andererseits sind sie ziemlich wichtige Dinge."

Die 1,28 Kilogramm schwere und mit zahlreichen Perlen, Diamanten und anderen Steinen besetzte Imperial State Crown hat laut der Queen aber auch einen entscheidenden Vorteil: Wenn man sie einmal aufgesetzt habe, bleibe sie an Ort und Stelle. "Glücklicherweise haben mein Vater und ich einen ähnlich geformten Kopf."

Vielleicht wird auch die Urenkelin von Königin Elizabeth irgendwann einmal die Krone tragen. Erst mal geht Prinzessin Charlotte aber in den Kindergarten. Seit Anfang der Woche besucht sie die Willcocks Nursery School in London. Ihre Mutter Kate machte die Bilder an dem großen Tag. Auf diesen trägt das Mädchen einen roten Mantel und lächelt in die Kamera.

Kleine Prinzessin ganz groß Das britische Könighaus veröffentlichte zwei neue Bilder von Prinzessin Charlotte. Sie zeigen die Zweijährige kurz bevor sie sich auf den Weg zum Kindergarten macht. Herzogin Kate fotografierte ihre Tochter auf einer Treppe des Kensington-Palasts. Herzogin Kate und Prinz William veröffentlichen regelmäßig Bilder ihrer Kinder - auch um sie vor Paparazzi zu schützen. Dieses Foto zeigt Prinz George im vergangenen September auf dem Weg zu seinem ersten Schultag. Der britische Prinz wurde von seinem Vater William begleitet und von Schulleiterin Helen Haslem begrüßt. Er trug an seinem ersten Tag die Schuluniform: kurze Hose, Hemd, Pullover mit V-Ausschnitt und schwarze Schuhe. Mama Kate, hier im Juli 2017 mit Tochter Charlotte, blieb damals wegen starker Schwangerschaftsübelkeit zu Hause. Die Herzogin erwartet ihr drittes Kind. Auch Prinz George besuchte vor der Schule einen Kindergarten. Schon im Januar 2016 war es für Charlottes großen Bruder soweit.

Instagram-Fotos wird es von Prinz Harrys Verlobter Meghan Markle in Zukunft wohl nur noch auf den offiziellen Profilen des Kensington Palasts geben. Die 36-Jährige passt sich den Gepflogenheiten der britischen Royals an und hat ihre Accounts bei Twitter, Instagram und Facebook gelöscht.

DPA Meghan Markle

Während Meghan Markle und Prinz Harry schon genau wissen, wann und wo sie heiraten werden, kommt Schauspielerin Rose Leslie laut dem Magazin "Town & Country" mit ihrer Hochzeitsplanung nicht so recht voran. Der Grund dafür: Sie hat zu viel zu tun.

Sie spielt Ygritte in "Game of Thrones", hat eine weitere Rolle in der Serie "The Good Fight" und lieh zuletzt einer Computerfigur ihre Stimme. Dazwischen versuche sie irgendwie, ihre Hochzeit mit "Game-of-Thrones"-Co-Star Kit Harington unterzubekommen. Auf Fragen nach Datum oder Örtlichkeit antwortet sie: "Ich habe es noch nicht angepackt."

Hochzeit mit Hindernissen Die Schauspieler Rose Leslie und Kit Harington wollen heiraten. Aber irgendwie kommen sie nicht dazu. Wie Leslie in einem Interview mit dem Magazin "Town and Country" erzählte, kommt ihr der Terminkalender dazwischen. "Es gibt einfach zu viel zu tun", sagte sie. Bei den Dreharbeiten für die Fantasy-Saga "Game of Thrones" lernten sich Kit Harrington und Rose Leslie 2012 kennen. Harington spielt Jon Schnee... ...und Leslie Ygritte. Im Film verlieben sie sich ineinander. Und auch im echten Leben hat es gefunkt: Das Paar gab inzwischen seine Verlobung in der "Times" bekannt. "Wenn du jemanden bereits attraktiv findest und dann in der Show ein Paar spielst, ist es sehr einfach, sich zu verlieben", sagte Harrington einmal der italienischen "Vogue".

Auch bei Gwyneth Paltrow gibt es Hochzeits-News: Vier Jahre nach der Trennung von Coldplay-Sänger Chris Martin hat sich die 45-Jährige mit dem TV-Produzenten Brad Falchuk, dem Schöpfer der TV-Serie "Glee", verlobt. "Wir fühlen uns unglaublich glücklich, dass wir an diesem Punkt unseres Lebens zusammengekommen sind", teilte das Paar mit.

Glück in der Liebe? "Eine Menge Arbeit" Gwyneth Paltrow ist eine der erfolgreichsten Schauspielerinnen Hollywoods. In Sachen Beziehung gebe es aber noch Potenzial, sagte sie im Sommer 2017. Nun bestätigte sie die Verlobung mit dem TV-Produzenten Brad Falchuk. "Wir fühlen uns unglaublich glücklich, dass wir an diesem Punkt unseres Lebens zusammengekommen sind", so das Paar. Paltrow ist in Hollywood seit vielen Jahren etabliert. Schon 2010 bekam sie ihren Stern am Walk of Fame. Für ihre Rolle in "Shakespeare in Love" gewann sie einen Oscar als beste Schauspielerin. "Ich bin eine ziemlich gute Freundin und eine gute Schwester und Mutter", sagte Paltrow in dem Podcast "Girlboss Radio" von Sophia Amoruso. Aber was den romantischen Teil angehe, habe sie oft versagt. Von 2003 bis 2016 war sie mit Coldplay-Sänger Chris Martin verheiratet. Im März 2014 hatten die beiden ihre Trennung bekannt gegeben. Die Schauspielerin hat auch ein Kochbuch veröffentlicht mit dem Titel "It's All Good". In Sachen Beziehungen habe es sie eine Menge Arbeit gekostet, um zu einer guten romantischen Beziehung zu kommen, sagte sie. Seit mehr als zwei Jahren ist sie mit dem Drehbuchautor und Regisseur Brad Falchuk zusammen. Paltrow war unter anderem mit Brad Pitt (hier bei den Golden Globe Awards 1996) und Ben Affleck liiert. Mit Chris Martin hat sie zwei Kinder.

Einen Schritt weiter ist Latino-Popstar Ricky Martin: Er hat seinen Verlobten, den Künstler Jwan Yosef, geheiratet. "Ich bin ein Ehemann", sagte der 46-jährige Sänger aus Puerto Rico dem US-Sender E!.

Ehemann und Ehemann "Ich bin ein Ehemann", sagte der Sänger Ricky Martin dem US-Sende E!. Der 46-Jährige hat den Künstler Jwan Yosef geheiratet. Das Paar lebt seit einigen Monaten in Los Angeles. Zusammen zieht es die Zwillinge Matteo und Valentino groß, deren Vater Martin vor neun Jahren dank einer Leihmutter geworden war. Ricky Martin ist einer der erfolgreichsten Latino-Sänger der Welt. Der 38-Jährige wurde in Puerto Rico geboren. Schon länger gab es Gerüchte, dann outete sich Martin 2010: "Ich bin stolz, sagen zu können, dass ich ein glücklicher homosexueller Mann bin. Ich bin sehr gesegnet, der zu sein, der ich bin", schrieb der Sänger auf seiner Internetseite: "Heute übernehme ich die volle Verantwortung für meine Entscheidungen und mein Handeln." 1991 veröffentlichte der Sänger sein erstes Album, das einfach "Ricky Martin" heißt. Mit seinen rasanten und emotionalen spanischen Titeln fand er schnell eine Fan-Gemeinde. Ricky Martin eroberte mit Liedern wie "Livin' La Vida Loca", Salsa-Tanzschritten und betörenden Blicken Ende der neunziger Jahre vor allem die Herzen weiblicher Fans. Der 38-Jährige offenbarte, dass die Geheimhaltung seiner Homosexualität ihn immer mehr belastet habe. Jedoch hätten Menschen, die er sehr liebe, ihm immer geraten, zu diesem Thema zu schweigen - um seine Karriere nicht zu gefährden und Fans nicht zu enttäuschen. So habe er zugelassen, dass er von Angst und Unsicherheit geleitet wurde, weil er die Wahrheit nicht mit der Öffentlichkeit teilte. Auch die Zwillinge Matteo und Valentino haben nach Angaben von Martin mit seinem Coming-out zu tun. Das Bekenntnis zu seiner Homosexualität erfülle ihn nun nicht mehr mit Angst - sondern mit Stärke und Mut. Das sei jetzt besonders wichtig, wo er der Vater von "zwei wundervollen Jungs" sei, schrieb Martin. Martin im August 2009 mit den damals einjährigen Zwillingen Matteo und Valentino am Strand von Miama. Ein Leihmutter hatte die Kinder zur Welt gebracht.

"Es fühlt sich fantastisch an", sagte er in dem Video. "Wir haben die Gelübde abgelegt, alles geschworen und alle Papiere unterschrieben, die wir unterschreiben mussten." In ein paar Monaten werde er eine große Party veranstalten. Drei Tage wolle er feiern.

Bei Lena Dunham stehen die Zeichen dagegen auf Trennung: Die 31-Jährige und der Musiker Jack Antonoff sind kein Paar mehr - aber: Dunham trägt weiterhin einen Ring, den ihr Ex-Freund ihr schenkte.

Ewige Liebe Nicht jede Trennung muss im Bösen enden: Der Meinung ist offenbar auch Lena Dunham. Sie trage immer noch einen Ring, den ihr ihr Ex-Freund Jack Antonoff geschenkt hatte. "Ich werde ihn für immer tragen, weil Liebe eine wirklich coole, mächtige, ewige Sache ist", sagte Dunham in einem Instagram-Stream. Sie distanziert sich offenbar auch von dem westlichen Verständnis, dass Liebe eine Sache mit Anfang und Ende seien müsse. Die Schauspielerin und Produzentin lernte Jack Antonoff im Jahr 2012 kennen. Im vergangenen Jahr wurde Dunham kritisiert, weil sie öffentlich einen Kollegen gegen Missbrauchsvorwürfe verteidigt hatte. Dunham feierte mit ihrer HBO-Serie "Girls" international Erfolge. Hier sind die vier Hauptdarstellerinnen bei einer Premiere in New York zu sehen. Von links nach rechts: Jemima Kirke, Lena Dunham, Allison Williams und Zosia Mamet. Die 31-Jährige hat außerdem eine erfolgreiche Autobiografie geschrieben und betreibt einen Newsletter, in dem sie über Themen aus Politik und Gesellschaft schreibt.

Und offenbar gehören auch ihre Gefühle für den 33-Jährigen nicht komplett der Vergangenheit an: "Ich trage diesen Ring, den Jack mir gegeben hat, und ich werde ihn für immer tragen, weil Liebe eine wirklich coole, mächtige, ewige Sache ist."

Auch eine ziemlich coole Sache: Sängerin Pink darf in diesem Jahr erstmals die US-Nationalhymne beim Super Bowl singen. In der Halbzeit-Show wird dann Popstar Justin Timberlake auftreten. Er hatte 2004 mit dem "Nipplegate" für einen der größten Skandale der Super-Bowl-Geschichte gesorgt. Bei seinem Auftritt mit Janet Jackson hatte er die rechte Brust der Sängerin entblößt.

Superstars als Pausenfüller 2018 soll Justin Timberlake das Glück zuteil werden: dann darf er bei der Halbzeitshow des Super Bowls auftreten - und zwar schon zum insgesamt dritten Mal. Unvergessen ist Timberlakes Auftritt von 2004, als er in einer gemeinsamen Show mit Janet Jackson ihr einen Teil ihres Kostüms vom Leib riss - und so vor einem Millionenpublikum ihre Brust entblößte. Der Vorfall gilt als Skandal in der Geschichte des Super Bowls. 2017 unterhielt Lady Gaga das Publikum in der Halbzeit des Super Bowl. Für Sittenwächter gab es dabei nichts zu meckern. Zwischendurch schwebte die Sängerin durch die Arena in Houston. 2016 hatte die Sängerin vor dem Football-Finale die Nationalhymne gesungen. Abermillionen Zuschauer verfolgen jedes Jahr die Halbzeitshow des Super Bowls. 2016 traten etwa Coldplay mit Frontmann Chris Martin und Beyoncé auf. Beim Super Bowl 2015 schwebte Katy Perry an einer Sternschnuppe durch das Stadion in Glendale, Arizona. Perry tanzte auch mit Haien. Siegeszug mit Löwe: So zog Perry in die Sportarena ein. Duett mit Lenny Kravitz: Katy Perry bekam bei "I Kissed a Girl" prominente Unterstützung. Beim Finalspiel 2014 rockte Bruno Mars die Bühne. Auch die Red Hot Chili Peppers waren dabei. Für etwas Aufregung sorgte dabei die Tatsache, dass die Musik beim vielumjubelten Auftritt der Red Hot Chili Peppers vom Band kam. 2013 hatte Superstar Beyoncé explizit Livegesang für die Halbzeitshow versprochen, nachdem ihre Playback-Einlage zuvor das Skandälchen der Amtseinführung von Barack Obama gewesen war. Der Super Bowl ist das größte Einzelereignis im US-Sport. Entsprechend opulent sind die Shows. Ein Blick in die Ahnengalerie der Pausenfüller: 2003 unterhielt Countrystar Shania Twain die Massen. Paul McCartney in der Halbzeit 2005. Bruce Springsteen beim Finale 2009. Beim Super Bowl 2010 traten The Who auf. 2011 in Arlington: Fergie von den Black Eyed Peas mit Guns'n'Roses-Dinosaurier Slash. Kuriose Vogelmaske, Leibchen mit Leopardenprint: Madonna in der Halbzeit 2012.

Schwarz, schwarz, schwarz sind alle unsere Kleider: Bei der diesjährigen Verleihung der Golden Globes trugen die Promis eine Farbe. Reese Witherspoon, Angelina Jolie, Emma Watson, Meryl Streep - sie alle wollten ein Zeichen gegen Ungleichbehandlung und Machtmissbrauch in Hollywood setzen. Oprah Winfrey hielt bei der Verleihung eine kämpferische Rede über Frauen und Bürgerrechte.

Women in Black Der rote Teppich ganz in Schwarz: Zur Verleihung der Golden Globes sind in Beverly Hills die meisten Prominenten in schwarzer Kleidung gekommen - als Zeichen gegen Ungleichbehandlung und Machtmissbrauch in Hollywood. Hier sind zu sehen (v.l.): Reese Witherspoon, Eva Longoria, Salma Hayek und Ashley Judd. Auslöser der Proteste war der Skandal um den US-Produzenten Harvey Weinstein. Dutzende Frauen werfen ihm vor, sie sexuell belästigt zu haben, einige beschuldigen ihn auch der Vergewaltigung. In Schwarz kamen zur Preisverleihung auch diese Frauen: Mariah Carey, America Ferrera, Natalie Portman, Emma Stone und Billie Jean King. Tarana Burke gilt als Initiatorin der #MeToo-Bewegung, diese ist schon mehr als zehn Jahre alt und wurde im Zuge des Weinstein-Skandals neu belebt: Unter dem Hashtag berichteten zahllose Frauen und Männer weltweit von ihren Erfahrungen mit sexuellen Übergriffen. Burke kam nun an der Seite von Schauspielerin Michelle Williams zur Preisverleihung. Auch die Aktivistin Marai Larasi war eingeladen, sie setzt sich für die Rechte afroamerikanischer Frauen ein. Hier lacht sie mit Schauspielerin Emma Watson für die Fotografen. "Die Leute sind sich jetzt eines Ungleichgewichts der Macht bewusst", sagte Meryl Streep (l.) auf dem roten Teppich. Männer und Frauen fühlten sich nun "ermutigt, in einer breiten, schwarzen Reihe zusammenzustehen". Streep kam mit Ai-jen Poo zur Gala, der Vorsitzenden der Nationalen Vereinigung der Hausangestellten. Auch Streeps Schauspielkollegin Susan Sarandon (r.) kam mit einer Aktivistin auf den roten Teppich: Rosa Clemente bezeichnet sich selbst unter anderem als "Mutter, politische Kommentatorin, Hip-Hop-Aktivistin". Andere Prominente ließen sich von Familienangehörigen zu den Golden Globes begleiten: "Wonder Woman"-Schauspielerin Gal Gadot kam mit ihrem Ehemann Yaron Versano. Auch Schauspielerin Angelina Jolie trug Schwarz. Gesellschaft leistete ihr auf dem roten Teppich Pax Thien Jolie-Pitt. Der Sohn von Jolie und Brad Pitt ist inzwischen 14 Jahre alt. Die Goldenen Weltkugeln werden vom Verband der Auslandspresse (HFPA) in 25 Film- und Fernsehkategorien verliehen. Sie sind nach den Oscars Hollywoods höchste Auszeichnung - entsprechend hoch ist die Promi-Dichte unter den Gästen. Hier ist Schauspielerin Halle Berry zu sehen, auch sie: in einem schwarzen Kleid. Die meisten Gäste verzichteten auf bunte Roben und trugen stattdessen Schwarz, als Protest gegen sexuellen Missbrauch und die Benachteiligung von Frauen in Zeiten der #MeToo-Bewegung. Hier posiert Margot Robbie für die Fotografen in Beverly Hills. Die australische Schauspielerin ist gerade im Film "I, Tonya" zu sehen. Diese zwei Frauen wurden mit der Fantasy-TV-Serie "Game of Thrones" bekannt: Emilia Clarke (l.) und Gwendoline Christie. Auch sie wurde durch eine TV-Serie weltweit bekannt: "Sex and the City"-Darstellerin Sarah Jessica Parker war nach dem Ende der Serie noch in "SatC"- und anderen Kinofilmen zu sehen. "The West Wing", "Mad Men", "Top of the Lake", "The Handmaid's Tale": Elisabeth Moss wurde erst vor wenigen Wochen mit einem Emmy als beste Schauspielerin einer Drama-Serie ausgezeichnet. "The Handmaid's Tale" wurde nun auch bei den Golden Globes als beste Dramaserie gekürt - und Hauptdarstellerin Moss als beste Schauspielerin in einer TV-Dramaserie ausgezeichnet. Er ist der Moderator der 75. Golden-Globes-Verleihung: Seth Meyers. Justin Hartley feiert gerade mit der TV-Serie "This is Us" Erfolge. Er kam mit seiner Ehefrau Chrishell Stause zu den Globes. Sein Serienbruder... ... Sterling K. Brown gewann in der Kategorie bester Schauspieler einer Dramaserie einen Golden Globe. Hier ist er bei seiner Ankunft auf dem roten Teppich mit Ehefrau Ryan Bathe zu sehen. Viele Männer, die ohnehin im schwarzen Smoking gekommen wären, hatten bereits im Vorfeld ihre Unterstützung für die Aktion der Frauen zum Ausdruck gebracht - und trugen nun zusätzlich ein schwarzes Hemd unter dem schwarzen Jackett. Joseph Fiennes hatte sich außerdem noch... ... einen Pin angesteckt, darauf steht "Time's Up": Die Initiative mit diesem Namen will für mehr Gleichheit in Filmstudios und Talentagenturen kämpfen und Gesetze voranbringen, die Firmen für sexuelle Übergriffe am Arbeitsplatz bestrafen sollen. Dazu haben die Beteiligten einen Hilfsfonds in Höhe von 13 Millionen Dollar aufgesetzt. Auch Regisseur Steven Spielberg kam komplett in Schwarz, an seiner Seite steht seine Ehefrau Kate Capshaw. Auch die Sängerin Kelly Clarkson beteiligte sich an der Aktion, ebenso wie... ... Schauspielerin Catherine Zeta-Jones. Es ist nicht das erste Mal, dass der rote Teppich als Protestbühne genutzt wird: 2015 bewarb beispielsweise die damalige Co-Moderatorin Amy Poehler im Vorfeld der Golden Globes den Hashtag #AskHerMore.

Auch Oscar-Preisträgerin Meryl Streep gehörte zu den Gästen der Golden-Globe-Verleihung. Sie hat den denkwürdigen Abend in der Talkshow "Jimmy Kimmel Live" noch einmal Revue passieren lassen - und sich einen kleinen Scherz mit Pop-Diva Mariah Carey erlaubt.

"Das Miststück hat meinen Platz geklaut", spielte Streep im Studio die Empörte. "Plötzlich war sie da, neben Steven Spielberg, am Herumscharwenzeln."

AP Mariah Carey

Natürlich war es in Wahrheit ganz anders: Carey habe sich vielmals entschuldigt, als sie ihren Fauxpas bemerkt habe: "Oh mein Gott, man hat mir gesagt, ich soll mich hinsetzen!"