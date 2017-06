Ehe gescheitert Elle Macpherson trennt sich von Milliardär Soffer

Sie war "The Body" und gehörte in den Achtziger- und Neunzigerjahren zur Riege der großen Supermodels wie Cindy Crawford, Claudia Schiffer oder Naomi Campbell. Inzwischen ist Elle Macpherson 53 Jahre alt, hat einige gescheiterte Beziehung hinter sich und schien seit der Heirat mit dem Milliardär Jeffrey Soffer zur Ruhe gekommen zu sein.

Doch die Ehe ist offenbar Geschichte. "Elle und Jeff sind definitiv auseinander", sagte eine namentlich nicht genannte Quelle der "New York Post". Macpherson soll demnach bereits aus dem gemeinsamen Haus in Indian Creek ausgezogen und in Miami auf der Suche nach einem neuen Heim für sich und ihre Kinder sein.

Die Söhne Arpad Flynn, 19, und Aurelius Cy, 14, stammen aus ihrer langjährigen Beziehung mit dem Multimillionär und Hedgefondmanager Arpad Busson, von dem sie sich 2005 trennte. Auch Busson hat gerade jede Menge Ärger - er trägt mit seiner Ex-Verlobten, der Schauspielerin Uma Thurmann, einen Sorgerechtskampf um die gemeinsame Tochter aus.

Macpherson und der Immobilienmanager Soffer hatten sich 2009 kennenglernt. Drei Jahre später kam es bereits zu einer ersten Trennung. Doch ein Helikopterunfall, bei dem Soffer schwer verletzt wurde, brachte die beiden wieder zusammen. Im März 2013 verlobten sie sich, im Juli heirateten sie auf Fidschi.

Eine offizielle Bestätigung für die Trennung gab es noch nicht. Macpherson postete vor zwei Tagen auf Instagram als persönliche Zielsetzung den Spruch: "Wachse an dem, was du durchmachst."