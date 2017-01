Ellen DeGeneres über Einreisestopp Mit "Findet Dorie" gegen Trump

Als draußen Zehntausende Menschen gegen die neue Einreisepolitik der Regierung Donald Trump protestierten, lief laut "Guardian" im Privatkino des Weißen Hauses der Film "Findet Dorie". Ob der jüngst gekürte US-Präsident und seine Berater sich den Film angeschaut haben?

Wenn, dann haben sie anscheinend die Botschaft des Animationsfilms nicht wirklich verstanden. Das machte Moderatorin Ellen DeGeneres jetzt in ihrer Show deutlich. Die 59-Jährige, die in dem Pixar-Film Heldin Dorie ihre Stimme leiht, kritisierte Trumps radikalen Einreisestopp für Flüchtlinge und Bürger aus sieben überwiegend muslimischen Ländern.

"Ich werde nicht über politische Dinge sprechen, nicht über den Einreisestopp, ich werde nur über den sehr unpolitischen, familienfreundlichen Film 'Findet Dorie' sprechen", sagte DeGeneres ihrem Publikum. Es gehe um den Fisch Dorie aus Australien, deren Eltern in Amerika leben würden.

Bei ihrer Ankunft sei Dorie mit einer hohen Mauer konfrontiert, die sie und ihre Freunde überwinden müssten, um mit ihren Eltern vereint zu werden. "Ihr werdet es nicht glauben, aber diese Mauer kann sie nicht wirklich aufhalten", witzelte DeGeneres in Anspielung auf die Pläne der Trump-Regierung, an der Grenze zu Mexiko eine Mauer zu errichten.

Obwohl Dorie die Einreise nach Amerika gelinge, sei sie doch von ihrer Familie getrennt, erzählt DeGeneres weiter. Doch die anderen Tiere würden ihr helfen. "Tiere, die nichts mit ihr gemeinsam haben. Sie helfen ihr, obwohl sie komplett andere Farben haben, weil es das ist, was man macht, wenn jemand in Not ist: man hilft ihnen."