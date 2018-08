Ellie Goulding Ganz klassisch verlobt

Hochzeiten, Schwangerschaften oder Trennungen - viele Prominente verkünden derartige private Neuigkeiten ihren Fans mittlerweile auf Twitter oder Instagram. Nicht so Ellie Goulding: Die Sängerin machte ihre Verlobung ganz klassisch öffentlich - mit einer Zeitungsanzeige.

"Die Verlobung zwischen Caspar, Sohn des ehrenhaften Nicholas Jopling aus Yorkshire und Frau Jayne Warde-Aldam aus Yorkshire, und Elena, Tochter von Herrn Arthur Goulding aus Herefordshire und Frau Tracey Sumner aus den West Midlands, wird bekannt gegeben", heißt es höchstformell in der Printausgabe der britischen Tageszeitung "The Times", wie zahlreiche Medien, darunter "People" und "Cosmopolitan" berichten.

Offenbar ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass auch die Trauung eher klassisch ablaufen wird: 2015 sagte Goulding der "Glamour" , sie liebe die Idee einer traditionellen kirchlichen Hochzeit, bei der ihre ganze Familie dabei ist.

Goulding und ihr Verlobter sind Berichten zufolge seit 18 Monaten ein Paar. Der 26-jährige Caspar Jopling arbeitet als Kunsthändler in New York. Die britische Sängerin soll vor Kurzem zu ihm in die USA gezogen sein.