Online-Auktion Fliegen wie der King

Fast vier Jahrzehnte lang stand die Lockheed 1329 Jetstar auf einer Landebahn in Roswell im US-Bundesstaat New Mexico. Jetzt soll die rostrote Passagiermaschine aus ihrem Dornröschenschlaf erwachen.

Wie die Online-Auktionsplattform IronPlanet ankündigte, soll das Flugzeug, das einst Elvis Presley und seinem Vater Vernon gehörte, verkauft werden. Der derzeitige Besitzer hatte es im vergangenen Jahr für 430.000 Dollar erworben - und will es nun offenbar gewinnbringend loswerden.

Auf den ersten Blick macht der Jet, Baujahr 1962, nicht viel her. Er hat keinen Motor mehr, die Farbe ist verblichen, das Cockpit renovierungsbedürftig. Das Interieur allerdings hat einiges zu bieten: Dort findet man breite, mit rotem Samt bezogene Sitze und edelste Hölzer. Es gibt auch einen in die Wand eingelassenen Fernseher.

Laut IronPlanet war das Flugzeug 36 Jahre lang in Privatbesitz, bevor es der derzeitige Besitzer kaufte. Es seien "keinerlei Veränderungen an diesem Stück Geschichte" vorgenommen worden. Dies widerspricht Aussagen des Vorbesitzers Roy McKay, der erklärt hatte, er habe die Innenausstattung selbst entworfen. Sie sei zuvor in Grautönen gehalten gewesen.

Bis zum 27. Juli können Online-Angebote abgegeben werden.