Klatsch und Knatsch Verpasste Chancen

Brad Pitts größter Fan...

... ist offenbar Emilia Clarke. Und die Begeisterung beruht auf Gegenseitigkeit. Die "Game-of-Thrones"-Schauspielerin bezeichnete eine Charity-Auktion, bei der Brad Pitt Anfang des Jahres einen Filmabend mit ihr ersteigern wollte, als "die beste Nacht" ihres Lebens - obwohl der 54-Jährige am Ende überboten wurde.

Von diesem - für sie offenbar sehr besonderen - Event erzählte Clarke in der "Graham Norton Show", wie zahlreiche Medien vor Ausstrahlung der Folge berichteten. "Als das Bieten losging, ist mir klar geworden, dass Brad Pitt versuchte mich zu kaufen", sagte die 31-Jährige. Sie habe durch den Raum geschaut und gesehen, dass Pitt seine Kelle in die Höhe gereckt habe.

Bis 120.000 Dollar bot Pitt mit - doch selbst diese Summe reichte nicht. Offenbar sehr zum Bedauern von Clarke: "Leider wurde er überboten und es hat nicht funktioniert."

Der Weggucker der Woche...

... ist Don Johnson. Er will seine Tochter nicht als Anastasia Steele in der SM-Romanze "Fifty Shades of Grey" sehen - das erzählte der Schauspieler dem US-Promimagazin "People".

"Ich würde mir das nie ansehen", sagte der 68-Jährige. Er wolle seine 28-jährige Tochter nicht gefesselt in dem "Roten Zimmer des Schmerzes" sehen. Selbstverständlich wisse er, dass die Szenen nur gestellt seien, aber: "Als Vater sind da bestimmte Bilder, die du nicht in deinem Kopf haben willst."

Bilder im Kopf Schauspieler Don Johnson hat die Filme der "Fifty Shades of Grey"-Reihe nicht gesehen. Die weibliche Hauptrolle spielt seine Tochter Dakota Johnson. Er wolle seine Tochter nicht gefesselt in Christian Greys (gespielt von Jamie Dornan) "Rotem Zimmer des Schmerzes" sehen. "Als Vater sind da bestimmte Bilder, die du nicht in deinem Kopf haben willst", erklärte Don Johnson. Der Verzicht auf den Film fiel ihm aber offenbar auch nicht besonders schwer: "Ich würde ihn auch nicht gucken, wenn sie nicht mitspielen würde. Das ist einfach nicht mein Ding."

Die mitteilungsbedürftigste Mama der Woche...

... ist Model Chrissy Teigen. Sie hat die Welt via Twitter über ihre Schwangerschaft auf dem Laufenden gehalten. Da erscheint es nur konsequent, dass das US-Model nun auch die Geburt ihres zweiten Kindes auf diesem Wege bekannt gab.

Somebody’s herrrrrrre! — christine teigen (@chrissyteigen) 17. Mai 2018

"Jemand ist daaaaaaa!", schrieb die 32-Jährige - und fügte noch je zwei Babyflaschen und Smileys hinzu. Mehr Informationen über die Geburt ihres Sohnes wurden nicht bekannt. Teigen ist mit dem Sänger John Legend liiert, die beiden haben bereits eine gemeinsame Tochter, Luna.

Es ist ein Junge Chrissy Teigen und John Legend Ende April in New York: Teigen hat die Welt via Twitter über ihre Schwangerschaft auf dem Laufenden gehalten. Da erscheint es nur konsequent, dass das US-Model nun auch die Geburt ihres zweiten Kindes auf diesem Wege bekannt gab. "Jemand ist daaaaaaa!", twitterte die 32-Jährige - und fügte noch je zwei Babyflaschen und Smileys hinzu. Mehr Informationen über die Geburt ihres Sohnes wurden nicht bekannt. Teigen und Legend bei den Grammy Awards in New York: Das Model hatte eigener Aussage zufolge in den vergangenen Wochen deutlich zugenommen - nur nicht an den Körperstellen, an denen sie es sich gewünscht hätte. "40 Pfund mehr und nicht eine Unze davon hat an meinem Hintern angesetzt", schrieb die 32-Jährige. Scherzhaft bat sie ihre Follower dann, sich nicht über Frauen mit kleinem Po lustig zu machen. Das Geschlecht des Kindes hatte sie via Instagram kundgetan. "Mama und ihr Baby Boy", schrieb die 32-Jährige im Januar zu einem Bild, das sie in einem silberfarbenen Glitzerkleid auf dem roten Teppich bei den Grammy Awards zeigte. Teigen und Legend haben ihr zweites gemeinsames Kind bekommen. Auch die zweite Schwangerschaft hatte Teigen per Video auf Instagram mitgeteilt. In dem Clip zeigt Luna, die eineinhalbjährige Tochter des Models und des Musikers, auf Mamas Bauch. "Was ist da drin?", fragt Teigen. "Baby", antwortet die künftige große Schwester knapp. Im Hintergrund hört man Legend lachen. Das Paar ist seit 2013 verheiratet. Teigen hat es als Model zum Weltstar gebracht. Ihre Tochter Luna Simone Stephens war im April 2016 zur Welt gekommen. "Wir sind so verliebt in dich!", schrieb Teigen damals auf Instagram. Das Paar hatte sich für eine künstliche Befruchtung entschieden. Das Model und der Musiker hatten zuvor jahrelang vergeblich versucht, ein Kind zu zeugen. Nach der Geburt ihrer Tochter litt Teigen an Wochenbettdepressionen. "Ich hatte alles, was ich brauchte, um glücklich zu sein. Und trotzdem fühlte ich mich im vergangenen Jahr sehr oft unglücklich", schrieb das US-Model in einem Essay. Teigen und Legend (hier 2015 beim Tennisturnier in Wimbledon): Ihre schlimmsten Tage habe sie nun aber überstanden, schrieb das Model im Frühjahr. Es sei ihr anfangs schwergefallen, die Diagnose zu akzeptieren, und sie habe auch gezögert, darüber zu sprechen, so Teigen. Berühmtes Model: Teigen war unter anderem 2014 auf dem Cover der Jubiläumsausgabe der berühmten "Sports Illustrated Swimsuit Issue" zu sehen.

Als Falschparker der Woche...

... löste Ex-Nationaltorwart Tim Wiese Wirbel aus. Der 36-Jährige zoffte sich auf einem Parkplatz in Bremen mit einem Rentner. Der konnte nicht in seinen Golf einsteigen, weil Wiese seinen Lamborghini dicht neben dem Auto des 91-Jährigen auf einem Behindertenparkplatz stellte.

Der Rentner erstattete Anzeige. Nun ermittelt die Polizei, ob die Tatbestände der Beleidigung, Nötigung und Körperverletzung zuträfen. Zudem werde geprüft, ob eine Ordnungswidrigkeit - Parken auf einem Behindertenparkplatz - vorliege.

"Der Opa soll sich nicht so anstellen. So schlimm war das nicht. Ich wollte den nicht schubsen, sondern in den Arm nehmen, damit er sich beruhigt", zitiert die "Bild"-Zeitung Wiese. "Ich hatte selbst einen behinderten Jungen dabei", lautete demnach seine Erklärung dafür, warum er auf einem Behindertenparkplatz geparkt hatte.

Parkplatz-Zoff Tim Wiese droht Ärger: Die Bremer Polizei ermittelt gegen den Ex-Nationaltorwart, weil er seinen Lamborghini auf einem Behindertenparkplatz abstellte - und dann mit einem 91-Jährigen aneinandergeriet. Sein Lamborghini war schon im Dezember in Hamburg von Polizisten auf einer Verwahrstelle untergebracht worden. Das Fahrzeug war wegen überhöhter Dezibel-Werte sichergestellt worden. Nun hat ein Rentner Anzeige gegen Wiese erstattet - und die Bremer Polizei ermittelt wegen Verdachts auf Beleidigung, Nötigung und Körperverletzung. Seine größten Erfolge feierte Wiese mit Werder Bremen. Hier ist er beim Abschiedsspiel von Ailton im Jahr 2014 zu sehen. Nach seiner Karriere als Fußballer wollte Wiese als Wrestler arbeiten. Sein Debüt bei der World Wrestling Entertainment gab er im November 2016. Cesaro und Torsten Frings (von links) besuchten den Kampf. Seitdem wurde es ruhig um Wieses Zweitkarriere.

Die Couch Potatoe der Woche...

... ist Bella Hadid. "Die Leute denken, ich bin so ein Partygirl, aber das ist Vergangenheit", sagte das 21 Jahre alte Model. "Ich kann es überhaupt nicht erwarten, dieses Wochenende auf der Couch zu sitzen."

Model-Schwestern Model Bella Hadid beim Filmfestival in Cannes. Privat mag die 21-Jährige keine Partys, erzählte sie dem Magazin "Harper's Bazaar". Interviewt wurde sie von ihrer großen Schwester Gigi Hadid (Foto). Die 23-Jährige ist ebenfalls ein erfolgreiches Model. "Die Leute denken, ich bin so ein Partygirl, aber das ist Vergangenheit", sagte Bella Hadid. "Ich kann es überhaupt nicht erwarten, dieses Wochenende auf der Couch zu sitzen." Bella und Gigi Hadid: Sie spiele gerne mit Gigi Videospiele, gucke Filme und male Keramik an - "all diese dummen Sachen, die wir in unserer Kindheit machten, bevor wir Bella und Gigi wurden", sagte Bella Hadid in dem Interview. "Jetzt, wo es unser Job ist, den ganzen Tag Menschen um uns herum zu haben, und auf Party zu gehen, ist Ausgehen das Letzte, was ich samstagabends machen möchte."

Das Wichtigste sei ihr, Menschen um sich herum zu haben, die sie liebten. Sie spiele gerne mit ihrer Schwester Gigi Videospiele, gucke Filme und male Keramik an - "all diese dummen Sachen, die wir in unserer Kindheit machten, bevor wir Bella und Gigi wurden."

Die Gerechtigkeitskämpferin der Woche...

... heißt Salma Hayek. In Hollywood streichen männliche Stars oft deutlich höhere Gagen ein als Frauen, kritisiert die Schauspielerin - und hat einen Vorschlag, wie Mann das ändern könnte.

Salma Hayek fordert Männer zum Verzicht auf Sollten die Männer es mit ihren Forderungen nach einer gerechten Bezahlung von Frauen ernst meinen, müssten sie selbst zum Verzicht bereit sein - und Gehaltseinbußen hinnehmen, sagte Hayek beim Filmfestival in Cannes, wie der "Guardian" berichtet. Weibliche Solidarität, Patty Jenkins und Salma Hayek in Cannes: "Es geht nicht nur um die Produzenten, wenn die riesige Lücke bei der Bezahlung geschlossen werden soll, es kommt auch auf die Schauspieler an", sagte Hayek. Die Schauspielerin stellte eine simple Rechnung auf: "Wenn Schauspieler völlig überzogene Forderungen bei den Gagen stellen, bleibt nichts mehr für die Schauspielerinnen übrig." Hayek: Angenommen, das Gesamtbudget für die Gagen für einen Film liege bei zehn Millionen Dollar und der männliche Kollege fordere 9,7 Millionen, dann werde es schwierig, eine gleiche Bezahlung von Frauen und Männern zu erreichen. Hayek sagte in Richtung ihrer männlichen Kollegen nun: "Ihr hattet einen guten Lauf, aber jetzt ist es an der Zeit, großzügig gegenüber den Frauen zu sein." Hayek war keineswegs die einzige Filmschaffende, die beim Festival in Cannes Partei für die Chancengleichheit von Frauen ergriff. 82 Frauen aus der Filmindustrie hatten auf dem Roten Teppich gegen Benachteiligung protestiert. Hayek sagte mit Blick auf die Gehaltslücke, die Frauen seien nicht ganz unschuldig an der Situation. "Wir hätten uns vorher aufregen sollen, wir hätten vorher zusammenkommen und uns solidarisieren sollen." Die Schauspielerin - hier bei der BAFTA-Verleihung 2018 - hatte sich im Zuge der "Time's Up"-Bewegung und "MeToo"-Debatte seit Bekanntwerden der Vorwürfe gegen den früheren Hollywood-Mogul Harvey Weinstein schon häufiger zu Wort gemeldet. Neben zahlreichen anderen Frauen hatte auch Hayek Weinstein selbst beschuldigt, sie bedrängt zu haben und ihn als ihr "Monster" bezeichnet. Der Produzent hatte die Vorwürfe zurückgewiesen. Hayek sagte nun laut dem "Guardian", Weinsteins Anwälte hätten versucht, vor allem die nicht-weißen Frauen unter ihnen, wie sie selbst und die schwarze Schauspielerin Lupita Nyong'o in Misskredit zu bringen, weil man "ihnen weniger Glauben schenke". Das stimme leider, sagte Hayek, die mexikanische Wurzeln hat. "Zum Glück sind wir so viele, sonst hätte man uns nicht geglaubt."

Sollten die Männer es mit ihren Forderungen nach einer gerechten Bezahlung von Frauen ernst meinen, müssten sie selbst zum Verzicht bereit sein - und Gehaltseinbußen hinnehmen, sagte Hayek beim Filmfestival in Cannes. "Es geht nicht nur um die Produzenten, wenn die riesige Lücke bei der Bezahlung geschlossen werden soll, es kommt auch auf die Schauspieler an."

Das Paar der Woche...

... ist, na klar, das Hochzeitspaar dieses Wochenendes: Prinz Harry und Meghan Markle. Seit wenigen Tagen haben die beiden das offizielle Placet der Queen, zudem wurden zuletzt neue Details über den Ablauf der Feierlichkeiten bekannt - etwa bezüglich des Speiseplans: Es gibt Gemüse, saisonal und regional passend. Und mittlerweile steht sogar fest, wer Meghan - nach der Absage ihres Vaters - zum Altar führen wird: Ihr künftiger Schwiegervater Prinz Charles.

Schwiegervater statt Brautvater Prinz Charles wird seine zukünftige Schwiegertochter Meghan Markle zum Altar führen - das hat der Kensington Palast mitgeteilt. Der Grund für diese Lösung: Meghan Markle bestätigte am Donnerstag, was schon vermutet worden war: Ihr Vater wird nicht an ihrer Hochzeit mit Prinz Harry teilnehmen. Zuvor hatte Meghan Markles Vater Thomas bereits via TMZ mitgeteilt, dass er nicht an der Hochzeit seiner Tochter teilnehmen werde. Er werde sich am Mittwoch einer Herz-OP unterziehen müssen, sagte der 73-Jährige. Nur wenige Stunden zuvor hatte Thomas Markle gesagt, er wolle doch zur Hochzeit seiner Tochter nach Windsor kommen - zumindest, wenn seine Ärzte es erlauben. Vor einigen Tagen soll der 73-Jährige einen Herzinfarkt erlitten haben. Am kommenden Samstag werden sich Prinz Harry und Meghan Markle das Jawort geben. Am Montag hatte es einen ersten Bericht gegeben, wonach der Vater der Braut doch nicht nach Windsor reisen wird. Als Grund für die kurzfristige Absage soll Thomas Markle am Montag gegenüber TMZ gesagt haben, dass er seine Tochter oder die königliche Familie nach einem Skandal um gestellte Fotos nicht in Verlegenheit bringen wolle. Der Kensington-Palast in London teilte daraufhin mit, die Braut befinde sich wenige Tage vor ihrer Hochzeit in einer Situation, die ihr sehr nahegehe. "Sie und Prinz Harry bitten um Verständnis und Respekt für Mr Markle", heißt es in der Mitteilung. Auf diesem Foto sind Harry und Meghan zu sehen, kurz nachdem sie Ende 2017 ihre Verlobung bekannt gaben. Harry und Meghan als Pappkameraden in Windsor: Die Hochzeitsvorbereitungen für den 19. Mai laufen auf Hochtouren. Es gilt, Hunderte Menschen zu bewirten. Nach der Trauung gibt die 92-jährige Königin Elizabeth II. einen Empfang für rund 600 Gäste in der St.-Georgs-Halle im Schloss Windsor westlich von London. Schloss Windsor: Für den Abend hat Prinz Charles als Vater des Bräutigams Familienangehörige und Freunde des Paares in die idyllische Residenz Frogmore House auf dem Schlossgelände geladen. Dort werden 200 Gäste erwartet. Um zwölf Uhr ist die Trauung in der St.-Georgs-Kapelle geplant. Danach will das Paar in einer Kutsche durch Windsor fahren - vorbei an Zehntausenden jubelnden Royal-Fans. Auch aus der Ferne wollen zahlreiche Menschen an der Hochzeit teilhaben - und sei es mit einer Glückwunschkarte von der anderen Seite des Atlantiks. Tausende in den USA lebende Briten und Amerikaner nutzten die Möglichkeit, Prinz Harry und seiner Braut per Grußkarte zur Hochzeit zu gratulieren. Die britische Botschaft in der US-Hauptstadt Washington hatte eigens Bilder des Paares vor einem für Großbritannien typischen signalroten Postkasten aufgestellt.

Es wäre müßig, hier nun im Einzelnen die jüngsten Entwicklungen zusammenzufassen: Hier finden Sie zum Beispiel ein Porträt der Braut, hier einen Text über den Prinzen - und einen Überblick bieten wir an dieser Stelle an.