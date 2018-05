Nicki Minaj löste verwirrende Liebesgerüchte aus: Angeblich soll die US-amerikanische Rapperin Eminem daten. Nachdem sie auf der neuen Single "Big Bank" von YG rappte, sie hätte "Slim Shady" getroffen, spekulierten Fans über eine mögliche Beziehung.

Auf Nachfrage eines Fans auf Instagram, ob etwas an den Gerüchten dran sei und sie Eminem wirklich date, antwortete Minaj eindeutig: "Ja!" Doch so klar, wie ihre Antwort ausfällt, scheint es dann doch nicht zu sein.

Nicht jeder wollte diese Nachricht deshalb glauben und auch Eminem selbst hatte sich zunächst nicht dazu geäußert - bis jetzt.

Ein YouTube-Video zeigt den US-Rapper auf einem Konzert in Boston. Dort fragt er in die Menge: "Boston, wie viele von euch möchten, dass ich Nicki Minaj date?" Das Publik bricht daraufhin in Jubel aus, Eminem reagiert: "Verdammt, ich auch!" Er richtet dann seine Ansprache direkt an Minaj: "Nicki, wenn du diese Nachricht bekommst, schreib mir später und wir sprechen darüber."

Die beiden Rapper sind also offenbar kein Paar. Doch vielleicht ändert sich das nach Eminems Ansprache.