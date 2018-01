Deutsche Politikerin und Feministin "Danke, Emma Ihrer!"

Feministin, Gewerkschaftsführerin, und eine der Wegbereiterinnen der proletarischen Frauenbewegung in Deutschland: So beschreibt Google an diesem Mittwoch Emma Ihrer - und feiert mit einem Doodle ihren 161. Geburtstag.

Geboren wurde sie 1857 im schlesischen Glatz als Emma Rother. Später heiratete sie einen Apotheker und zog gemeinsam mit ihm nach Berlin. Dort gründete sie im Laufe der Jahre mehrere Vereine, darunter laut Wikipedia den Frauen-Hilfsverein für Handarbeiterinnen und den Verein zur Wahrung der Interessen der Arbeiterinnen. Ihrer gab zudem die Zeitschriften "Die Arbeiterin" und "Die Gleichheit" heraus. Wegen ihrer Arbeit hatte sie häufiger Ärger mit der Justiz.

Die SPD Berlin führt auf ihrer Homepage die "ersten führenden Genossinnen" auf, namentlich sind da gelistet: Emma Ihrer, Clara Zetkin, Ottilie Baader, Paula Thiede, Luise Zietz. Die Partei hielt am 3. Januar 2017 einen Gedenktag ab, um Ihrers 160. Geburtstag zu feiern.

An diesem Mittwoch ist es Google, das auf seiner Startseite in Deutschland mit einem Bild an den Geburtstag der Kämpferin für Frauenrechte erinnert. "Alles Gute zum Geburtstag and Danke, Emma Ihrer!", heißt es zur Beschreibung in einer Mischung aus Deutsch und Englisch. Die Künstlerin Isabel Seliger zeichnete das Doodle, auf dem Arbeiterinnen vor einer Fabrik zu sehen sind, die Ihrer zuhören.

Die Politikerin starb am 8. Januar 1911 in Berlin. Auf einer Gedenktafel an ihrem Haus in der Stadt heißt es: "Als überzeugte Sozialistin trat sie, obwohl polizeilich und juristisch verfolgt, für die Gleichstellung der Frauen ein. Sie war Gründerin und Herausgeberin der Zeitschrift 'Die Gleichheit' und Initiatorin des ersten zentralen Arbeiterinnen-Sekretariats der Gewerkschaften."