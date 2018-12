Die Erkenntnis der Woche...

"Ich war etwa eine Woche lang trübsinnig" Emma Stone ist Anfang November 30 Jahre alt geworden - für die Schauspielerin war das offenbar kein ganz erfreulicher Geburtstag. "Ich war etwa eine Woche lang trübsinnig", sagte sie im Gespräch mit der "Vogue". Dann sei ihr aber klargeworden, dass der interessanteste Teil am Erwachsenwerden sei, "dass die meisten Dinge bittersüß werden". Stone habe mittlerweile etwa gelernt, dass es in Ordnung sei, wenn einen nicht jeder möge. Emma Stone war in den letzten Jahren sehr erfolgreich: Das Bild zeigt sie mit Ryan Gosling in "La La Land". Für den Film hat die Schauspielerin einen Oscar gewonnen. Trotzdem habe sie sich eine Auszeit genommen, um ihr Leben zu ordnen. In der Zeit habe sie sich vor allem treiben lassen, sagte Stone. Das Bild zeigt sie und Gosling bei der Oscarverleihung 2017.

Das Brautpaar der Woche...

Ein Herz und eine Seele Sie waren schon mal verlobt, trennten sich, verlobten sich wieder - und haben nun offenbar geheiratet: Miley Cyrus und Liam Hemsworth veröffentlichten vielsagende Fotos bei Twitter und Instagram. Die jungen Jahre: Das Paar 2012 bei der Premiere von "Die Tribute von Panem" in Los Angeles. Das Paar hatte sich bei Dreharbeiten zum Film "Mit Dir an meiner Seite" kennengelernt. Hemsworth (l.) ist vor allem wegen seiner "Tribute von Panem"-Rolle bekannt. In den Filmen spielte er mit Jennifer Lawrence und Josh Hutchinson. Cyrus wiederum wurde vom Kinderstar zur vielfach ausgezeichneten Sängerin. Hier ist sie bei den Billboard Music Awards 2017 zu sehen. Cyrus' Outfits sind öfter mal außergewöhnlich. Dieses Ensemble trug sie bei den MTV Video Music Awards 2015. Die Sängerin ist aber auch für ihr politisches Engagement bekannt. 2016 unterstützte sie im Präsidentschaftswahlkampf Hillary Clinton. Zudem tritt Cyrus für strengere Waffengesetze in den USA ein. 2016 hatte Cyrus zudem öffentlich gemacht, sie und Hemsworth seien wieder ein Paar - und verlobt. Nun sind sie offenbar Ehefrau und Ehemann.

Die Verlobung der Woche...

"Das Gegrübel führt nur zu mehr Falten" Heidi Klum kann die öffentliche Diskussion um sie und ihren 17 Jahre jüngeren Partner Tom Kaulitz nicht nachvollziehen. "Mein Freund ist viele Jahre jünger als ich, und viele Leute hinterfragen das", sagte Klum dem US-Magazin "InStyle". "Das ist wirklich der einzige Moment, in dem mir mein Alter ins Gesicht geschrieben scheint und ich darauf antworten muss", sagte die 45-Jährige. Ansonsten denke sie nie darüber nach. Öffentlich hatte Klum bislang noch nicht über ihre neue Liebe gesprochen. Die Moderatorin der Show "Germany's Next Topmodel" und der Gitarrist der Band Tokio Hotel zeigen sich seit Monaten verliebt auf Bildern in sozialen Netzwerken oder etwa bei den Filmfestspielen von Cannes. "Du musst einfach ein glückliches Leben führen, ohne dir zu viele Gedanken über das zu machen, was Leute denken", sagte sie dem Magazin. "Das Gegrübel führt nur zu mehr Falten."

Das Gruppenfoto der Woche...

Der Familienmensch Murphy Schauspieler Eddie Murphy ist zehnfacher Vater. Und zeigte sich nun im Kreise seiner Familie auf einem Foto, das seine älteste Tochter auf Instagram veröffentlichte. Ende November waren Eddie Murphy und Paige Butcher Eltern eines Jungen geworden. Der kleine Junge heißt Max Charles Murphy. Der zweite Vorname des Kindes ist einem engen Verwandten gewidmet, wie die Nachrichtenagentur AP berichtete: Murphys Bruder Charles, ebenfalls Komiker, war im vergangenen Jahr an Leukämie gestorben. Murphy ist damit Vater von insgesamt zehn Töchtern und Söhnen. Die 39 Jahre alte Schauspielerin aus Australien Paige Butcher und Murphy sind seit 2012 ein Paar. 2016 kam das erste Kind der beiden zur Welt, ihre Tochter Izzy Oona. Der 57-Jährige und die 18 Jahre jüngere Butcher hatten die Schwangerschaft im August öffentlich gemacht. Sie seien "glücklich zu verkünden, dass sie im Dezember ihr zweites gemeinsames Kind erwarten", hieß es damals in einer Mitteilung. Die anderen Kinder Murphys sind zwischen zwei und 29 Jahre alt. Fünf von ihnen entstammen der Ehe mit Nicole Mitchell. Aus der kurzen Beziehung mit Ex-Spice-Girl Melanie Brown stammt die elfjährige Tochter Angel.

Den Ärger der Woche...

Angeklagt wegen eines Haustiers Chris Brown hat ein Problem mit der Justiz wegen eines Kapuzineraffens: Die Staatsanwaltschaft von Los Angeles hat gegen den 29-Jährigen ein Verfahren eingeleitet, weil er gegen Bestimmungen über den Besitz exotischer Tiere verstoßen haben soll. Dass er offenbar Eigentümer eines solchen Tieres war, hatten die Behörden auf Instagram mitbekommen: Dort hatte der Künstler im Januar ein Foto seiner dreijährigen Tochter gepostet - und das Kind kuschelte auf dem Bild mit einem Äffchen. Brown gilt als Choleriker, in der Vergangenheit geriet er vor allem wegen Gewalttaten mit dem Gesetz in Konflikt. 2009 hatte ihn ein Gericht wegen eines Angriffs auf seine damalige Freundin Rihanna zu einer Bewährungsstrafe und Sozialstunden verurteilt. Brown und Rihanna hatten sich als Teenager kennengelernt. Die Streitereien zwischen den beiden seien jedoch immer wieder eskaliert, sagte Brown im vergangenen Jahr in einer Dokumentation. Brown hatte die Sängerin 2009 in einem Streit mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Ein kalifornisches Gericht verurteilte ihn deshalb zu fünf Jahren Haft auf Bewährung. Rihanna hatte sich nach der Prügelattacke 2009 von Brown getrennt. Der Sänger beteuerte zuletzt, dass er den Vorfall bis heute bedauere. Brown ist in der Vergangenheit immer wieder mit negativen Schlagzeilen aufgefallen. In seiner Dokumentation sagt er, dass seine Gewaltausbrüche ihn selbst schockiert hätten.

Die Familie der Woche ...

... sind die britischen Royals. Die zeigten sich in trauter Eintracht der Öffentlichkeit: In Sandringham besuchte Queen Elizabeth II. mit ihren nächsten Verwandten einen Weihnachtsgottesdienst. Allerdings fehlten zwei der prominentesten Mitglieder des Königshauses: Prinz Philip und dessen Schwiegertochter Camilla.

Dem 97-jährigen Ehemann der Königin soll es aber gut gehen. Die 71-jährige Camilla, Ehefrau von Thronfolger Charles, ließ sich hingegen krankheitsbedingt entschuldigen: Sie sei schwer erkältet, sagte ein Sprecher ihrer offiziellen Residenz Clarence House. Die Herzogin hatte schon zuvor einige Termine abgesagt.