Emma Stone über Panikattacken "Ich war ein sehr ängstliches Kind"

Emma Stone ist schon als Kind mit psychischen Problemen in Therapie gewesen. "Ich war ein sehr, sehr ängstliches Kind und hatte oft Panikattacken", sagte die Schauspielerin in der US-amerikanischen "The Late Show with Stephen Colbert".

Die 28-Jährige brachte ein Bild aus der Therapie mit in die Sendung. Es zeigt sie selbst und ihre Angst in Form eines kleinen grünen Monsters. "Ich bin größer als meine Angst!", hatte sie als Neunjährige dazu geschrieben.

Damals habe sie sich nicht vorstellen können, jemals ihre Heimat in Arizona zu verlassen. Mit 15 fühlte sie sich dann aber sogar in der Lage, nach Hollywood zu gehen.

Auch heute gebe es noch Phasen, in denen die Angst zurückkäme - Panikattacken habe sie aber nicht mehr. In einem Video für eine Wohltätigkeitskampagne hatte Stone über ihre Angststörung gesagt "sie war immer etwas, womit ich gelebt habe". Mittlerweile habe sie ihre Angst aber gut im Griff. Außer der Therapie habe ihr dabei auch das Schauspielen geholfen.