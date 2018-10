Emma Stone ist bei Dreharbeiten an ihre Grenzen gestoßen. Am Rande der Premiere ihres neuen Films "The Favourite" in New York ließ sie erneut durchblicken, was für eine große Tierfreundin sie ist.

Am Ende der Dreharbeiten musste die Schauspielerin demnach in einer Szene etwas gröber mit einem Kaninchen umgehen. "Ich weinte mir deshalb eine Stunde lang die Augen aus", so Stone in einem Interview mit "Entertainment Tonight". Mehr wollte die 29-Jährige nicht erzählen, um nicht zu viel vom Film zu verraten.

Nur so viel: Es seien keine Tiere bei den Dreharbeiten verletzt worden und dem Kaninchen gehe es gut, stellte Stone klar. Aber allein die Vorstellung, einem Tier etwas zuleide zu tun, sei furchtbar für sie.

"The Favourite" von Regisseur Giorgos Lanthimos erzählt von der engen Freundschaft der englischen Königin Anne und ihrer Vertrauten Herzogin Sarah. Die Beziehung wird auf die Probe gestellt, als die ehrgeizige Dienerin Abigail, gespielt von Emma Stone, am Hof erscheint.

Das Historiendrama eröffnete das New York Filmfestival am Freitag und kommt im Januar in die deutschen Kinos.