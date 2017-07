Prominenter Finderlohn Hermine und die drei verlorenen Ringe

Sie sind schmal, aus einfachem Silber und nicht die Spur glamourös: Die Ringe, die Schauspielerin Emma Watson auf ihrem Facebook-Account im Foto zeigt, sehen aus wie klassischer Teenie-Schmuck. Doch für die Darstellerin der Gryffindor-Streberin Hermine aus den Harry-Potter-Filmen haben sie einen unschätzbaren Wert.

"Einer davon war ein Geschenk meiner Mutter", schreibt sie auf Facebook. "Sie hat ihn einen Tag nach meiner Geburt gekauft und 18 Jahre lang getragen, ohne ihn je abzulegen", so Watson. Als sie 18 wurde, habe die Mutter ihn ihr vermacht. "Ich trage diesen Ring jeden Tag. Er ist das Bedeutendste und Außerordentlichste, das ich besitze."

Die britische Schauspielerin bietet jetzt einen Finderlohn für "Informationen, die mir beim Wiederfinden helfen". Die 27-Jährige berichtet, sie habe die drei Ringe am Sonntag bei einem Besuch im Mandarin Oriental Spa in London in einem Schließfach deponiert und dann vergessen abzuholen. Nachdem sie ihren Verlust bemerkt habe, habe sie sofort den Sicherheitsdienst des Spa angerufen - ohne Erfolg.

Watson schrieb: "Wenn irgendjemand am Sonntag ab 15 Uhr im Spa war und die Ringe gesehen oder aus Versehen mitgenommen hat oder irgendetwas darüber weiß, ich kann nicht ausdrücken, was es mir bedeuten würde, wenn ich sie wiederhätte - ohne Fragen."

Der "Daily Mail" zufolge soll der Ring, den Watson von ihrer Mutter Jacqueline Luesby bekam, einen Designer am Set von "Die Schöne und das Biest" dazu inspiriert haben, ein ähnliches Schmuckstück anzufertigen.