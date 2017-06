England Queen nicht angeschnallt - Brite wählt Notruf

Die Queen war mit ihrem Sohn Prinz Charles unterwegs nach Westminster, um die Queen's Speech zu halten und damit die neue Sitzungsperiode des britischen Parlaments zu eröffnen. Während dieser Fahrt sei sie nicht angeschnallt gewesen. Das behauptete zumindest ein Anrufer, der deswegen die Notfallnummer wählte.

Die Polizei von West Yorkshire bestätigte den Anruf mit einem Tweet. Ob der Anrufer sich um das Wohl der Queen sorgte oder sie einfach anschwärzen wollte, ist nicht bekannt. Ein Sprecher der West Yorkshire Polizei sagte zu dem Vorfall nur, es gebe zu viele Notrufe, die eigentlich keine seien. "Ich kann nicht oft genug sagen, dass die 999 nur bei Notrufen gewählt werden darf", sagte der Polizist der BBC.

999 call received reporting that the Queen isn't wearing a seatbelt. #not999 #notevenwestyorkshire — WYP Contact Centre (@WYP_CCC) 21. Juni 2017

Der Palast kommentierte den Vorfall nicht. Auf der Website der königlichen Familie wird versichert, die Queen achte bei all ihren Aktivitäten darauf, sich stets an die Gesetze zu halten. In Großbritannien gilt Anschnallpflicht, der Queen würde aber ohnehin keine Strafe drohen: Sie genießt Immunität.