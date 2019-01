Ernst August von Hannover junior kann zur Sanierung des Schlosses Marienburg eigenen Angaben zufolge nicht genügend eigene Geldreserven einsetzen. "Ich wäre froh und stolz, wenn ich das Schloss allein erhalten könnte. Aber ich kann es einfach nicht", sagt der 35-Jährige der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (HAZ).

Der Erbprinz möchte das Anwesen für einen symbolischen Preis von einem Euro an das Land Niedersachsen verkaufen. Sein Vater Ernst August Prinz von Hannover hatte zuvor massive Kritik an dem zwischen dem Land Niedersachsen und seinem Sohn vereinbarten Verkauf von Schoss Marienburg geäußert.

Er habe "keinerlei Verständnis" dafür, "dem Steuerzahler auf Dauer die Last der Erhaltung aufzubürden", heißt es in dem Schreiben vom 3. Dezember. Den Erben des Schlosses, Ernst August Erbprinz von Hannover, habe er "auskömmlich versorgt", um den Erhalt zu finanzieren. Sein Sohn sei, "wie alle Generationen vor ihm", durchaus in der Lage, die Kosten für den Erhalt des Schlosses zu tragen.

44 Millionen Euro weg

Dem tritt der Sohn nun entschieden entgegen. Die Öffentlichkeit mache sich völlig falsche Vorstellungen vom Reichtum seiner Familie, die zu den ältesten europäischen Adelshäusern zählt. "Es ist ... ein Mythos, dass das Welfenhaus unermesslich reich sei", sagte der in London aufgewachsene Banker.

Im "HAZ"-Interview äußerte sich der Prinz auch zum Verbleib der 44 Millionen Euro, die er 2005 bei einem Kunstverkauf auf dem Schloss eingenommen hatte und die zu guten Teilen zur Sanierung des Gebäudes vorgesehen waren: "Das Geld ist weg."

Aus seiner Sicht ist sein Vater unverantwortlich mit dem Geld der Familie umgegangen. "Ein Großteil des Nettoerlöses wurde für Verbindlichkeiten verwendet, die sich in den Jahren aufgestaut hatten, bevor ich die Verantwortung übernommen hatte. Die in erheblichem Maß aufgelaufenen Schulden meines Vaters mussten getilgt und Umfinanzierungen vorgenommen werden", sagte der Prinz der Zeitung.

Bis Vater und Sohn ihren Zwist beigelegt haben, hat das Land vorerst Abstand von dem Kauf genommen.