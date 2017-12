Drogensucht ESPN-Chef John Skipper tritt zurück

Der US-Sportsender ESPN verliert eine Führungsfigur: In einem Statement gestand John Skipper, jahrelang Drogen genommen zu haben. Über Details schwieg er sich aber aus. Er erklärte, dass er sich in der kommenden Zeit darum kümmern wolle, seine Probleme in den Griff zu bekommen. Skipper stand seit 2012 an der Spitze des Unternehmens.

ESPN ist einer der wichtigsten Sportsender auf dem US-amerikanischen Fernsehmarkt. Vor allem durch die Übertragung von Footballspielen erlangte er Ende der Achtzigerjahre an Einfluss.

Skippers Rücktritt gilt ab sofort. Für die nächsten 90 Tage wird George Bodenheimer den Chefposten von ESPN übernehmen. Er stand dem Sender schon von 1998 bis 2011 vor. Was danach passiert, ließ der Sender bei seinen offiziellen Stellungnahmen offen.