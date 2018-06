Schauspielerin Eva Longoria bringt ihr erstes Kind zur Welt

US-Schauspielerin Eva Longoria ist Mutter geworden. Die 43-Jährige habe einen kleinen Jungen bekommen, berichtete die Zeitschrift "Hola! USA" auf ihrer Website. Dort wurde auch ein Foto gezeigt, auf dem Longoria mit dem Baby zu sehen ist. Der Junge namens Santiago Enrique Bastón sei am Dienstag in Los Angeles geboren worden, hieß es weiter. "Wir sind so dankbar", wurden die Eltern zitiert.

Für Longoria ist es das erste Kind. Sie ist seit rund zwei Jahren mit dem mexikanischen TV-Unternehmer José Bastón verheiratet. International bekannt wurde Longoria durch die Fernsehserie "Desperate Housewives". Für ihre Rolle als Gabrielle Solice erhielt sie eine Golden-Globe-Nominierung und wurde zweimal mit dem Screen Actors Guild Award ausgezeichnet.

Longoria engagiert sich seit vielen Jahren für die lateinamerikanische Gemeinschaft: Unter anderem ist sie seit 2005 Sprecherin der Organisation "Padres contre el cancer", die lateinamerikanische Familien mit krebskranken Kindern unterstützt.

2012 hatte sie auch selbst eine Stiftung gegründet, um Latinas in Bildung und Unternehmertum zu unterstützen. Mitte April hatte sie hochschwanger ihren Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood enthüllt.