Ex-Häftling Jeremy Meeks vergnügt sich mit Milliardärstochter

"Jeremy Meeks küsst leidenschaftlich Chloe Green auf einer Luxusyacht", schreibt die "Daily Mail" am Sonntag und zeigt etliche Fotos des sich umarmenden Paares beim Urlauben im türkischen Bodrum.

Das Model und die 26-jährige Tochter eines milliardenschweren Unternehmers scheinen sehr vertraut miteinander zu sein. Suboptimal, dass Meeks eigentlich seit acht Jahren verheiratet ist und mit seiner Frau Melissa Kinder hat. Die postete im Juni zuletzt ein gemeinsames Foto auf Instagram - seitdem soll sich einiges verändert haben.

#nocaptionneeded Ein Beitrag geteilt von Melissa Meeks (@mmeeks14) am 4. Jun 2017 um 19:07 Uhr

Auf dem Filmfestival von Cannes soll der 33-jährige Meeks Chloe Green kennengelernt haben. Die Fotos aus dem Türkeiurlaub knipste angeblich Jim Jordan, der Manager des Ex-Knastis, dem es nur recht sein kann, wenn sein Schützling mittels eines wohlinszenierten Skandälchens etwas häufiger gebucht wird.

Die Reflexe der Fans funktionierten zumindest erwartungsgemäß: "Hast du überhaupt keinen Respekt vor der Mutter deiner Kinder und vor deinen Kindern, die eines Tages verstehen werden, wie schlecht du sie behandelt hast?", empörte sich eine Kommentatorin. "Ein dreckiges Schwein", geldgeil und dumm sei Meeks, schimpften all jene, die das Model für den mutmaßlichen Betrug an der Ehefrau verurteilten.

Andere wünschen ihm einfach einen schönen Urlaub in der Türkei. Den scheint zumindest Meeks zu haben, er postete zuletzt ein Video, das ihn in der Türkei beim Wasserskifahren zeigt.

All things are possible !!! #bodrum #turkey #boatlife Ein Beitrag geteilt von JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) am 28. Jun 2017 um 8:34 Uhr

Chloe Green befeuerte die Spekulationen, indem sie auf Instagram ein Foto von sich, Meeks und Manager Jordan postete und dazu schrieb: "Das ist erst der Anfang Wir wissen all die Liebe und den Hass zu schätzen."

Just the Beginning... We appreciate all the love and the hate @jmeeksofficial @jimjordanphotography ❤ Ein Beitrag geteilt von .Cjg.com (@chloegreen5) am 1. Jul 2017 um 17:26 Uhr

Um unschöne Gefühle wie Treue und Eifersucht geht es aber wohl nur sekundär, denn in dieser Geschichte steckt eine Menge Geld. Jeremy Meeks ist zwar nach seinen Modeljobs nicht mehr arm, aber er dürfte in bestimmten Kreisen als Vorbestrafter und Emporkömmling nicht gerade gern gesehen sein.

Der Vater seiner angeblichen Eroberung - Philipp Nigel Ross Green - hat es mit einem geschätzten Vermögen von 3,8 Milliarden Pfund auf die "Forbes"-Liste der reichsten Briten geschafft. Sein Ruf ist allerdings alles andere als lupenrein, seit seine Kette British Home Stores (BHS) pleiteging und 2015 für ein Pfund an das Konsortium Retail Acquisitions Ltd verkauft wurde. 2016 wurden alle Shops in Großbritannien geschlossen - da hatte das Unternehmen 1,3 Milliarden Pfund Schulden angehäuft. Die Renten von 19.000 Angestellten standen auf dem Spiel.

Britische Abgeordnete nannten Green daraufhin ein "inakzeptables Gesicht des Kapitalismus", das Parlament entzog ihm 2016 die Ritterwürde. Green berappte 343 Millionen Pfund für die fehlenden Renten aus seinem persönlichen Vermögen und entschuldigte sich bei den Betroffenen. Heute ist er Vorsitzender der Arcadia Group, zu der einst auch BHS gehörte.

Der Milliardär versteckt seinen Reichtum nicht: Unter anderem besitzt er eine 100 Millionen Pfund teure, 90 Meter lange Yacht namens Lionheart sowie ein Privatflugzeug. Der Konservative ist in Kontakt mit Politik und Jetset und verteilt nach Gutdünken großzügige Spenden. Für seine Kinder ist ihm nichts zu teuer - allein die Feier zur Bar Mitzwa seines Sohnes 2005 soll vier Millionen Pfund verschlungen haben. Seiner Tochter, die kurze Zeit als Schuhdesignerin arbeitete, kaufte er laut "Daily Mail" ein Luxusanwesen im Zentrum von London und finanzierte ihr monatelange Reisen um die Welt. Wie er zu Jeremy Meeks steht, ist nicht bekannt.

Meeks war über Nacht zum Internetstar geworden, nachdem Polizisten im US-Bundesstaat Kalifornien im Juni 2014 sein Arrestfoto auf Facebook verbreitet hatten. Das Foto wurde tausendfach gelikt, überwiegend weibliche Fans gerieten außer sich vor Begeisterung über den athletischen, gut aussehenden Gesetzesbrecher, der wegen unerlaubten Waffenbesitzes 14 Monate im Gefängnis verbrachte. Kaum entlassen, bastelte er eifrig an einer Modelkarriere.