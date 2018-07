FDP-Chef Christian Lindner hat eine neue Freundin

"Frisch verliebt in eine RTL-Reporterin" titelt die Bunte in einer Vorabmeldung vom Mittwoch. Gemeint ist FDP-Chef Christian Lindner. "Ja, es gibt mit Franca wieder eine Frau in meinem Leben", sagte der 39-Jährige dem Blatt und ließ sich gemeinsam mit seiner neuen Partnerin fotografieren.

Dabei handelt es sich dem Bericht zufolge um die 28-jährige Journalistin Franca Lehfeldt. Sie studierte Betriebswirtschaftslehre sowie Hotel- und Marketingmanagement und hat beim Fernsehsender RTL gearbeitet.

next stop of this journey: #Berlin Ein Beitrag geteilt von Franca Lehfeldt (@franca_lehfeldt) am Mai 15, 2018 um 12:23 PDT

Lindner und seine Frau Dagmar Rosenfeld hatten sich im April getrennt. Die beiden waren seit 2009 ein Paar und hatten 2011 geheiratet.