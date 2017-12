Garmisch-Partenkirchen Neureuther und Gössner haben geheiratet

"Glück ist das Einzige das sich verdoppelt, wenn man es teilt! #MrandMrsNeureuther", mit diesem Post teilte der beste deutsche Skirennfahrer Felix Neureuther mit, dass er geheiratet hat. Auf dem Bild sind seine Frau Miriam Gössner und ihre gemeinsame Tochter Matilda zu sehen. Drei Tage nach Heiligabend hatten sich die beiden in einem Standesamt in Garmisch-Partenkirchen das Jawort gegeben.

Nach seinem Kreuzbandriss im November und dem endgültigen Olympia-Aus kurze Zeit später ging das Jahr für Felix Neureuther damit doch noch positiv zu Ende.

Neureuther und Gössner sind seit 2013 ein Paar. Die Sportler lernten sich nach Verletzungen in der Reha kennen. Im Oktober kam Töchterchen Matilda zur Welt. Derzeit baut die Familie ein gemeinsames Haus. Neureuther trug bei der Trauung in seiner verschneiten Heimatgemeinde einen traditionellen bayerischen Janker mit türkisfarbenem Einstecktuch, Gössner hatte ihr Haar zu einem geflochtenen Kranz frisiert.

Die Aussicht auf viel Zeit mit seiner kleinen Familie war für Neureuther der beste Trost nach seinem bitteren Kreuzbandriss, der ihn die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang kostet. Vor seiner Verletzung hatte Neureuther gesagt, er sei so gut in Form wie noch nie. Er war für den Saison-Höhepunkt im Februar einer der größten Medaillen-Favoriten im deutschen Team. Das erste und für ihn einzige Saisonrennen im finnischen Levi hatte er zwei Wochen vor der Verletzung in den USA gewonnen.

Auch für Gössner lief es im Sport in der Vergangenheit nicht so gut. In der vergangenen Saison verpasste sie die WM. Ob sie über ein Comeback nachdenkt, ist noch unklar.