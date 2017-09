Heimlichtuerei Fergie erleichtert nach Trennung von Josh Duhamel

Früher war mehr Rock'n'Roll, da musste US-Sängerin Fergie sich eher anstrengen, nicht zu sehr aufzufallen. Heute fällt es ihr offenbar eher schwer, pünktlich zum Erscheinen eines neuen Albums noch ein Skandälchen aus dem Hut zu zaubern.

Derzeit promotet die Grammy-Gewinnerin ihre Neuerscheinung "Double Duchess". Da kommt eine Veränderung in ihrem Privatleben zumindest nicht ungelegen. Vor wenigen Tagen berichtete "People", dass die 42-Jährige sich nach acht Jahren Ehe von ihrem Mann Josh Duhamel getrennt habe, "in absoluter Liebe und Respekt", natürlich.

Sie sei total erleichtert, legte Fergie jetzt in der Zeitschrift nach. Endlich müsse sie die Trennung nicht mehr verheimlichen und könne sich auf ihren Job konzentrieren. Laut einem gemeinsamen Statement sind Fergie und Duhamel schon seit Monaten kein Paar mehr.

"Ehrlich, es wurde ein bisschen seltsam für uns mit all den Fragen nach unserer Beziehung", sagte die 42-Jährige jetzt. "Wir sind echte Freunde, wir lieben uns so sehr", betonte sie. Deshalb sei es sehr schwer gewesen, den richtigen Zeitpunkt für ein öffentliches Statement zu finden. "Es gibt keinen perfekten Moment, also haben wir einfach beschlossen, es zu tun."

Gar nicht seltsam hingegen sei der gemeinsame Umgang mit dem vierjährigen Sohn Axl, den Fergie einmal als "das beste Album, das ich je gemacht habe" bezeichnet hat. Die Zusammenarbeit von Eltern und Erziehern klappe ausgezeichnet. Manchmal helfe sie im Kindergarten aus, erzählte Fergie. "Ich bringe den Kindern Snacks und wasche Geschirr ab. Wir haben Spaß, liegen im Sand, werden schmutzig, ich liebe das."