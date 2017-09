Fergie und Josh Duhamel Trennung - mit Liebe und Respekt

"Where Is the Love?" sang Sängerin Fergie 2003 und schaffte so gemeinsam mit den Black Eyed Peas den Durchbruch. Vielleicht hat sie sich diese Frage nun wieder gestellt, denn ihre Ehe mit Schauspieler Josh Duhamel steht vor dem Aus.

"Mit absoluter Liebe und Respekt haben wir uns vor einiger Zeit entschieden, uns als Paar zu trennen", hieß es in einer vom US-Magazin "People" veröffentlichten Mitteilung der beiden. "Um unserer Familie die Möglichkeit zu geben, sich daran zu gewöhnen, wollten wir das erst mal privat halten, bevor wir es öffentlich machen. Wir sind und werden immer vereint sein in gegenseitiger Unterstützung."

Der Schauspieler und die Sängerin hatten sich 2009 das Jawort gegeben. Das Paar hat einen vier Jahre alten Sohn namens Axl. Noch in diesem Jahr soll das zweite Soloalbum von Fergie erscheinen.