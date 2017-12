Rolltreppen-Weltrekord Feuerwehrmann bezwingt 82.301 Stufen

"Treppensteigen in voller Montur" heißt die Extremlaufdisziplin, in der Andreas Michalitz, 49, einen neuen Weltrekord aufgestellt hat. Innerhalb von 24 Stunden kletterte der Feuerwehrmann aus Österreich mit 23 Kilogramm Ausrüstung 82.301 Stufen hoch. Zum Vergleich: Das Treppenhaus im Empire State Building in New York hat 1576 Stufen.

13.579 Höhenmeter legte Michalitz zurück, rein rechnerisch hätte er damit also sogar den Mount Everest hinter sich gelassen. Doch der Österreicher war nicht in der freien Natur unterwegs - sondern auf den Stufen einer Rolltreppe in einem Einkaufszentrum in Wiener Neustadt in Niederösterreich.

Während seines 24-stündigen Marschs wurde er phasenweise von Zuschauern und Betreuern begleitet, die neben ihm die Treppe hochgingen. "Am Schluss war er doch müde. Er hat massive Blasen an den Füßen", sagte ein Betreuer nach der Aktion.

Michalitz hält bereits einen Rekord im "100-Kilometer-Lauf in voller Montur".