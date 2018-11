"Forbes"-Ranking Helene Fischer verdient mehr als Britney Spears

Zusammengenommen haben die zehn Frauen auf der Liste im vergangenen Jahr rund 500 Millionen US-Dollar verdient: Das Wirtschaftsmagazin "Forbes" hat sein aktuelles Ranking der bestverdienenden Frauen in der Musikbranche veröffentlicht. Darin sind altbekannte Vertreterinnen aufgelistet - und auch einige Überraschungen.

Auf Platz eins der Liste landete Sängerin Katy Perry: Sie verdiente laut dem Magazin zwischen Juni 2017 und Juni 2018 insgesamt 83 Millionen Dollar. Das schaffte sie demnach unter anderem mit ihrer Tournee "Witness: The Tour" sowie ihrer Arbeit als Castingshow-Jurorin bei "American Idol reboot".

Hinter Perry landete Taylor Swift: Die Sängerin kam laut "Forbes" auch dank ihres neuen Albums "Reputation" auf ein Jahreseinkommen von 80 Millionen Dollar. Dass Swift es nicht auf den Spitzenplatz des Rankings schaffte, erklärte "Forbes" damit, dass ein Großteil ihrer "Reputation Stadium Tour" nach Juni 2018 stattfand - und damit im diesjährigen Ranking nicht mehr berücksichtigt wurde.

Im vergangenen Jahr hatte Sängerin Beyoncé die "Forbes"-Liste noch angeführt - mit 105 Millionen Dollar Jahreseinkommen. In diesem Jahr reichten 60 Millionen Dollar für Platz 3.

In der Top-Ten-Liste der bestverdienenden Musikerinnen taucht auch eine Deutsche auf: Helene Fischer. Sie sei zwar nicht so bekannt wie ihre amerikanischen Kolleginnen, schrieb "Forbes". Aber "der europäische Superstar" verdiene mehr als die meisten "Diven" in den USA. Zu verdanken habe Fischer das vor allem ihrer "phänomenal erfolgreichen" Tournee. Die Sängerin kommt nach "Forbes"-Schätzungen auf ein Jahreseinkommen von 32 Millionen Dollar - und liegt damit noch vor Céline Dion und Britney Spears. Die vollständige Liste der zehn Bestverdienerinnen in der Musikbranche finden Sie in folgender Fotostrecke:

"Forbes" schätzte für die Liste die Einnahmen vor Steuern über zwölf Monate, als Grundlage dienten unter anderem Interviews mit Managern, Agenten und Anwälten. Es wurden auch Daten von Branchenverbänden und der Tracking-Firma Nielsen SoundScan ausgewertet. Kosten für Management, Anwälte und andere Ausgaben sind bei den genannten Summen nicht mit einbezogen.

Falls Sie mehr "Forbes"-Rankings nachlesen wollen: Hier finden Sie die Liste der bestbezahlten TV-Stars; hier die Top Ten der bestbezahlten Schauspielerinnen; und hier erfahren Sie mehr zur "Forbes"-Liste der hundert bestbezahlten Prominenten.