Am Abend ihrer Ehrung mit einem Oscar ist Frances McDormand Opfer eines ungewöhnlichen Diebstahls geworden: Der Täter stahl der Schauspielerin ihre Trophäe. Er sei kurz vor Mitternacht beim Verlassen der Party festgenommen worden, sagte eine Sprecherin der Polizei in Los Angeles.

Demnach handelt es sich bei dem Dieb um den 47-jährigen Terry B., der für den sogenannten Governors Ball nach der Gala ein Ticket gehabt habe. Die Behörden boten ihm demnach an, gegen eine Kaution von 20.000 Dollar vorerst frei gelassen zu werden - er sitzt aber offenbar noch in Polizeigewahrsam. Der Oscar sei nach dem Vorfall "entdeckt und zurückgegeben" worden, sagte die Sprecherin.

Laut Polizei stahl B. den Oscar während der Party. Medienberichten zufolge hatte McDormand, die für ihre Hauptrolle in "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" ausgezeichnet worden war, die Trophäe unbeaufsichtigt auf einem Tisch stehen lassen.

Der Dieb nutzte die kurze Zeit, in der er die Trophäe bei sich hatte, für ein Facebook-Video. Darin küsst er den Oscar mehrfach: "Das ist meiner", sagt er in dem Clip im Beisein anderer Gäste, und: "Ich kann nicht glauben, dass ich das gewonnen habe."

Wie unter anderem der "Rolling Stone" berichtet, bemerkte die Schauspielerin den Diebstahl schnell und informierte den Sicherheitsdienst. Demnach ließ sie sich davon auch nicht die Stimmung verderben: "Fran und Oscar sind wieder glücklich vereint", sagte demnach ein Sprecher der Schauspielerin, "und sie genießen gemeinsam einen In-N-Out-Burger."

Die Polizei nahm die Sache nicht ganz so gelassen, wie unter anderem die "Vogue" meldet: Demnach muss sich Terry B. nun wegen eines schweren Falls von Diebstahl verantworten.