Hells Angel Frank Hanebuth Wenn ein Rockerboss heiratet

Die Freilassung aus der Haft in Spanien zelebrierte er bei seiner Ankunft in Deutschland in einer Stretchlimo - nun kam er zu seiner kirchlichen Trauung in dem gleichen Gefährt: Der Chef der Hells Angels Hannover, Frank Hanebuth, hat in seiner Heimat Bissendorf standesgemäß geheiratet. Der Rockerboss wurde in dem kleinen Ort in der Region Hannover von rund 300 Schaulustigen empfangen.

Die protestantische Trauung in der St. Michaelis-Kirche begann mit Verspätung. Pastorin Wibke Lonkwitz musste vor der Kirchentür auf Braut Sarah warten, die in einem tief ausgeschnittenen Kleid und in einem weißen Rolls-Royce mit einem Herz aus roten Rosen auf der Motorhaube in Bissendorf ankam. Wie zuvor auch Frank Hanebuth wurde sie von einer Motorradeskorte mit rund 40 Harleys begleitet.

Den 52-jährigen Hanebuth schien all das nicht zu stören. "Alles gut, heute wird ein schöner Tag", sagte er vor der Hochzeit. Zu seinen Trauzeugen zählten der langjährige Freund und Ex-Hells-Angel Guido Spichalla - im Hannoveraner Rockermilieu die rechte Hand Hanebuths - sowie der noch aktive Hells Angel Fabio Salato.

Hanebuth-Vertrauter von Fromberg nicht anwesend

Hanebuth ist Chef des hannoverschen Ablegers der Hells Angels. In Spanien ermitteln die Behörden wegen Zugehörigkeit zu einer kriminellen Vereinigung, Menschenhandel, Erpressung, Freiheitsberaubung, Zuhälterei und Geldwäsche gegen ihn. Dort saß er zwei Jahre in U-Haft. Im September 2016 durfte er für eine Stippvisite erstmals nach Deutschland zurückkehren. Inzwischen hält er sich wieder regelmäßig in Hannover auf.

Zu der Hochzeit kamen zahlreiche Szenegrößen. Der frühere Box-Promoter Eberhard "Ebby" Thust nahm an der Feier teil, genauso wie der Frankfurter Rockerkönig Walter Burkhard, genannt "Schnitzel-Walter", der in einem Mercedes-Cabrio vorfuhr. Pastorin Lonkwitz hatte laut "Neuer Presse" vor der Feier dennoch gesagt: "Für mich ist es eine ganz normale und traditionelle Trauung."

An der Feier, die fast auf den Tag genau vier Jahre nach Hanebuths Festnahme in Barcelona stattfand, nahm auch der Chef der Hamburger Kiez-Kneipe "Ritze", Carsten Marek, teil. Die Frage, was eine gute Ehe ausmache, beantwortete Marek vor Beginn der Trauung lapidar: "Geld." Auffallend nicht anwesend war Hanebuths langjähriger Freund und Rechtsanwalt Götz von Fromberg.

Die Polizei hatte vor der Trauung "begleitende Maßnahmen" angekündigt, die sich "hauptsächlich um den Straßenverkehr drehen sollen". Vor und während der Hochzeit hielten sich die Beamten zurück. Auch die Rocker hielten sich offenbar an die Spielregeln: Keiner erschien in der verbotenen Kutte der Hells Angels.