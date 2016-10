Frankfurt Bahn frei für Eisenbahn-Reiner

Die Geschichte von Eisenbahn-Reiner berührte vor wenigen Wochen Tausende Menschen in ganz Deutschland: Das Ordnungsamt in Frankfurt hatte dem früheren Gärtner Reiner Schaad sein Spielzeug weggenommen. Der Obdachlose, besser bekannt unter dem Namen Eisenbahn-Reiner, dekorierte seit einigen Jahren seinen Stammplatz in der Altstadt mit einem Reich aus Schlümpfen, Modellautos und Plastikblumen. Mittendrin: die batteriebetriebene Eisenbahn, der er seinen Spitznamen verdankt.

Doch ein Schatten lag über Schaads Spielzeugwelt: Bereits mehrfach hatte das Ordnungsdezernat angemahnt hatte, dass für den Miniaturenpark eine Erlaubnis zu beantragen sei. Schließlich wurde das Spielzeug konfisziert. Schaad fügte sich. Ganz anders die Öffentlichkeit: Die Empörung war groß - und hat offenbar zum Happy End geführt. Eisenbahn-Reiner darf seine Eisenbahn wieder aufbauen.

"Schön, dass Sie wieder da sind!"

Der zuständige Verkehrsdezernent Klaus Oesterling hat Schaad dafür die notwendige Sondernutzungserlaubnis erteilt, wie die Stadt jetzt mitteilte. Das Amt für Straßenbau und Erschließung brachte auf dem Pflaster eigens für ihn eine Bodenmarkierung auf - "in der Liebfrauenstraße zwischen der dritten und der vierten Baumscheibe von Süden", wie es in exaktem Amtsdeutsch heißt.

"So einfach ist es, Leute glücklich zu machen", sagte ein Bekannter Eisenbahn-Reiners über das Ende des Konfliktes. Und der 45-Jährige? Kaufte sich eine neue Lok für seine Sammlung.