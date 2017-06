Unfall Sahnespender explodiert - französische Bloggerin stirbt

Die bekannte französische Bloggerin Rebecca Burger ist durch die Explosion eines Sahnespenders gestorben. Der obere Teil des mit Druckluft betriebenen Sahnespenders schlug der 33-Jährigen so stark gegen die Brust, dass sie kurz darauf an einem Herzstillstand starb. Der Vorfall passierte in ihrem Haus nahe der ostfranzösischen Stadt Mühlhausen.

Rebecca Burger war eine bekannte Fitness- und Reisebloggerin mit 55.000 Fans auf Facebook und 154.000 Followern auf Instagram. Ihre Familie gab den Tod der Frau auf ihren Profilen bekannt und sprach von einem Unfall. Bei Instagram ist außerdem ein Foto des Sahnespenders zu sehen, der den Tod der jungen Frau verursachte. Ein Verwandter der Bloggerin warnte nach dem Unfall vor defekten Sahnespendern.

"Le bonheur n’est pas une destination à atteindre mais une façon de voyager." • • "Happiness is not a state to arrive at, but a manner of traveling." Ein Beitrag geteilt von Rebecca Burger (@rebeccablikes) am 8. Jun 2017 um 9:07 Uhr

In Frankreich hat es bereits ähnliche Vorfälle mit Sahnespendern gegeben, zwar nicht mit tödlichem Ausgang aber mit teilweise schweren Verletzungen. Abgebrochene Zähne, Tinnitus und Knochenbrüche zählt eine französische Verbraucherzeitschrift als Folgen explodierter Sahnedosen auf. In einem Fall hätte ein Verbraucher sogar ein Auge verloren. Die Zeitschrift schreibt jedoch, dass seit 2015 neue, sichere Sahnespender hergestellt worden seien.

2013 berichtete ein Opfer dem französischen Radiosender RTL: "Ich hatte sechs gebrochene Rippen, und mein Brustbein war auch gebrochen." Hätte ein Teil der Dose wie bei Rebecca Burger die Brust getroffen, hätte auch dieser Betroffene sterben können, berichtet die BBC.

Voici un exemple de siphon à chantilly qui a explosé et percuté le thorax de Rebecca, entraînant son décès. Précision : le siphon qui a engendré sa mort quant à lui été mis sous scellé. N'utilisez pas ce genre d'ustensile chez vous ! Plusieurs dizaines de milliers d'appareils défectueux sont encore en circulation. Ein Beitrag geteilt von Rebecca Burger (@rebeccablikes) am 20. Jun 2017 um 12:08 Uhr

Wegen der Häufigkeit der Vorfälle hatte das französische Verbraucherinstitut damals eine Warnung ausgesprochen. Die Unfälle seien bereits seit 2010 aufgetreten und könnten auch nach jahrelangem Gebrauch der Sahnespender noch vorkommen. Ein Hersteller hatte darauf einen Rückruf gestartet.

Innerhalb eines Jahres wurden nur 25.000 von 160.000 verkauften Sahnespender zurückgegeben, berichtet Le Parisien. Nach dem Tod der Bloggerin hat das Institut vor den Produkten einer bestimmten Marke gewarnt, weil der obere Teil aus Plastik dem Druck nicht immer standhalte.