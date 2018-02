Französische Schauspielerinnen in #MeToo-Debatte "Es ist Zeit zu handeln"

Kurz nach Gründung der Hollywood-Kampagne "Time's Up" wollen französische Schauspielerinnen und Filmschaffende den Opfern sexueller Gewalt nun ebenfalls ihre Loyalität aussprechen. Die Initiative "Now We Act" ist ein Spendenaufruf für Frauen, die unter sexueller Belästigung leiden und so nun die Möglichkeit bekommen sollen, juristisch gegen die Täter vorzugehen.

Mehr als hundert Frauen sind an der Kampagne beteiligt, darunter Clemence Poesy, Julie Gayet, Vanessa Paradis and Diane Kruger. Kruger stammt zwar nicht aus Frankreich, lebt aber zeitweise dort. Um den Opfern ihre Loyalität zu zeigen, wollen die Frauen diese Woche auf einer Preisverleihung weiße Bänder an ihren Kleidern tragen.

"Es ist Zeit zu handeln", heißt es in dem Aufruf. "Lasst uns diejenigen unterstützen, die konkrete Schritte unternehmen, so dass niemand mehr #MeToo sagen muss."

Antwort auf Catherine Deneuve

"Now We Act" wirkt wie eine Antwort auf einen offenen Brief, den Filmstar Catherine Deneuve und 99 weitere Schauspielerinnen in der Zeitung "Le Monde" veröffentlicht hatten. Darin beklagen die Frauen einen neuen "Puritanismus" und attackieren die Urheberinnen der #MeToo-Debatte: Die Veröffentlichung von Männernamen führe dazu, dass viele auf eine Stufe mit Sexualstraftätern gestellt würden. Die "Freiheit zu belästigen" sei aber "unerlässlich für die sexuelle Freiheit".

"Vergewaltigung ist ein Verbrechen", heißt es in dem Text. "Aber eine beharrliche oder ungeschickte Anmache ist nicht strafbar." Heute würden Männer "zur Kündigung gezwungen, deren einziges Vergehen es ist, ein Knie berührt oder einen Kuss erhascht zu haben".

Deneuve entschuldigte sich danach zwar bei den Opfern sexueller Belästigung, verteidigte aber zugleich die Aussagen, die sie und die anderen Frauen in dem offenen Brief getätigt hatten.

Die "Time's Up"-Kampagne war in den USA nach dem Weinstein-Skandal ins Leben gerufen worden. Bei der Verleihung der Golden Globes hatten Frauen auf dem roten Teppich schwarz getragen, um ihre Anteilnahme auszudrücken.

Die Kampagne "Now We Act" geht mit einer Debatte in Frankreich einher, ob Geldstrafen für sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum verhängt werden sollten, etwa das sogenannte Catcalling. Laut einem Antrag der Gleichstellungsministerin Marlene Schiappa, der am Mittwoch der Regierung vorgelegt werden soll, müssten Täter bis zu 90 Euro Strafe zahlen.