Tom Kaulitz ist offiziell von Ria Sommerfeld geschieden. Die Scheidung des ehemaligen Paares sei am 17. August amtlich geworden, bestätigte eine Gerichtssprecherin am Superior Court in Los Angeles der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatten bereits mehrere Medien darüber berichtet.

Kaulitz hatte den Scheidungsantrag im September 2016 eingereicht, wie aus den Gerichtsakten hervorgeht. Der Gitarrist der Band Tokio Hotel und die frühere Schönheitskönigin Sommerfeld hatten im Jahr zuvor in Los Angeles geheiratet.

Derzeit ist Kaulitz in einer Beziehung mit Model Heidi Klum. Sie zeigen sich seit Monaten verliebt auf Bildern in sozialen Netzwerken, inzwischen auch bei Auftritten in der Öffentlichkeit.

Vor wenigen Wochen hatte Klum dem US-Magazin "InStyle" gesagt, sie könne die Diskussion um den Altersunterschied nicht verstehen - sie ist 45 Jahre alt, er 17 Jahre jünger. "Du musst einfach ein glückliches Leben führen, ohne dir zu viele Gedanken über das zu machen, was Leute denken", sagte sie. "Das Gegrübel führt nur zu mehr Falten."