Der US-Schauspieler David Schwimmer hat auf die Ermittlungen der Polizei im britischen Blackpool reagiert: Die hatte das Foto eines Mannes veröffentlicht, den sie verdächtigt, in einem Restaurant etwas gestohlen zu haben. Dazu fragte sie: "Erkennen Sie diesen Mann wieder?" Es gab Tausende Reaktionen - wenn auch andere, als die Polizei sich wohl erhofft hatte.

Warum? Weil der Mann vom Fahndungsfoto mit den Bierdosen auf dem Arm dem berühmten Schauspieler sehr, sehr ähnlich sieht.

Blackpool Police; Getty Images Fahndungsfoto (l.), Schauspieler Schwimmer (r.)

Schwimmer ist weltweit als Ross Geller aus "Friends" bekannt, der populärsten TV-Serie der Neunzigerjahre. Und so meldeten sich Tausende Menschen in den sozialen Netzwerken mit entsprechenden Kommentaren zu Wort - allein bei Facebook wurde der Beitrag der Polizei inzwischen mehr als 165.000 Mal kommentiert.

Man solle nicht so streng mit dem Dieb sein, heißt es da unter anderem. Er sei schließlich mit Monica aufgewachsen - ein Verweis auf Ross' Serienschwester in "Friends". Andere kommentierten, der Mann müsse das Bier so sehr lieben, dass er es sicher gleich heiraten werde - und sich dann wieder scheiden lasse. In der Serie wurde aus den Trauungen und Trennungen von Ross ein Running Gag.

Die Polizei bedankte sich bei den vielen Kommentarschreibern: Man habe sorgfältig ermittelt und herausgefunden, dass David Schwimmer zum Tatzeitpunkt in den USA gewesen sei.

Und nun meldete sich also auch Schwimmer selbst: Der 51-Jährige veröffentlichte online ein Video von sich - in dem er wie der Mann auf dem Fahndungsfoto einen Karton mit Bierdosen hält. "Ich schwöre, ich war's nicht", schrieb er dazu an die Polizei gerichtet. "Wie Sie sehen können, war ich in New York." Dann wünschte er den "hart arbeitenden" Beamten in Blackpool noch viel Glück bei ihren Ermittlungen. Hashtag: #itwasntme.

Officers, I swear it wasn't me.

As you can see, I was in New York.

To the hardworking Blackpool Police, good luck with the investigation.#itwasntme pic.twitter.com/EDFF9dZoYR — schwim (@DavidSchwimmer) 24. Oktober 2018

Die Polizei in Blackpool verbreitete Schwimmers Video auf ihrem Twitter- und Facebook-Account und schrieb dazu, sie wisse die Unterstützung des Schauspielers zu schätzen. Dazu gab es den nächsten "Friends"-Verweis: "Thanks for being there for us", schrieb die Polizei - in Anlehnung an den berühmten Rembrandts-Songtext zur Serie: "I'll be there for you (When the rain starts to pour) / I'll be there for you (Like I've been there before) / I'll be there for you ('Cause you're there for me too)."

Die zehnte und letzte "Friends"-Staffel wurde 2004 ausgestrahlt. Schwimmer hatte danach noch mehrfach Auftritte in TV-Serien, Filmen und am Theater. An seine Erfolge von damals konnte er damit jedoch nicht anknüpfen.