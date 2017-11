Gal Gadot Wonder Woman macht auf "Batwoman"

Die als Wonder Woman bekannt gewordene israelische Schauspielerin Gal Gadot hat sich zu Halloween ein anderes Superheldinnen-Image zugelegt. Bei Instagram zeigte sich die 32-Jährige auf einem Schwarz-Weiß-Bild mit Augenmaske und strahlendem Lächeln - als "Batwoman".

"Ich feiere Halloween", schrieb Gadot dazu. "Ich war so begeistert, so viele Damen und Mädchen zu sehen, die sich als Wonder Woman verkleidet haben." Es mache ihr "solchen Spaß, herumzulaufen und all die verschiedenen Bräuche, Farben und glücklichen Menschen zu sehen".

Halloweening I was so excited to see so many ladies and girls dressed like WonderWoman this is so much fun walking around and seeing all the different customs, colors and happy ppl.. too much sugar for me tonight happy Halloween Ein Beitrag geteilt von Gal Gadot (@gal_gadot) am 31. Okt 2017 um 21:31 Uhr

Die verheirate Mutter zweier Kinder wurde mit dem Hollywood-Film "Wonder Woman" als Superheldin und Amazone weltbekannt. Bei Instagram hat sie inzwischen fast zwölf Millionen Follower.

Auch den Part der heldenhaften Fledermaus durfte sich Gadot schon aus der Nähe ansehen: Schon im 2016 erschienenen Film "Batman v Superman" spielte die ehemalige Miss Israel mit.