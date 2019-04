Kann man "Game of Thrones"-Star und gleichzeitig ein ganz normaler Student sein? "Nein" lautet die wenig überraschende Antwort zumindest im Fall von Isaac Hempstead Wright. Der erzählt im "Esquire"-Magazin von Selfie-Jägern und Tausenden Nachrichten an seine Uni-E-Mail-Adresse. Der Hype habe den Alltag bei Beginn seines Mathe- und Musikstudiums an der Universität von Birmingham bestimmt, sagte der 19-Jährige. In "Game of Thrones" spielt er Bran Stark, einen der Hauptcharaktere, der in der finalen Staffel eine ganz entscheidende Rolle spielen könnte.

Er habe sein Studentenwohnheim nicht verlassen können, ohne dass irgendjemand ein Foto mit ihm habe machen wollen, sagte Hempstead Wright. Schließlich habe er sogar Personenschutz gehabt: "Ich glaube nicht, dass ich jemals in der Lage sein werde, eine normale Universitätserfahrung zu machen. Das ist irgendwie traurig".

Seine Mitbewohner seien zwar nett gewesen, aber sein Promi-Status habe es ihm schwer gemacht, Freunde zu finden. So waren offenbar Partys mit Kommilitonen ein schwieriges Thema: Er habe nicht ausgehen und sich betrinken können, sagte Hempstead Wright. Denn wenn er es getan hätte, hätte es geheißen: "Ich habe Bran gesehen, und er war sturzbesoffen."

Das Aufsehen um seine Person ging Hempstead Wright offenbar so auf die Nerven, dass er sich so gut wie möglich abschottete: "Meine Ex-Freundin hat mich besucht, und wir saßen eine Woche lang nur in meinem Zimmer." Wenig später habe er sein Studium zugunsten seiner Schauspielkarriere unterbrochen.

Die finale Staffel von "Game of Thrones" wird ab dem 14. April ausgestrahlt. Lesen Sie hier alles, was dazu bisher bekannt ist.