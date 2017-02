Im Alter von 36 Jahren "Game of Thrones"-Schauspieler Neil Fingleton tot

Schauspieler Neil Fingleton, größter Mann Großbritanniens, ist im Alter von 36 Jahren gestorben. Das bestätigte der Tall Persons Club (Klub der großen Menschen) in London. Britische Medien berichteten, Fingleton sei am Samstag vermutlich an Herzversagen gestorben. Der 2,32 Meter große Brite spielte unter anderem "Mag the Mighty" in der US-Erfolgsserie "Game of Thrones" mit.

AP Neil Fingleton 2013

Fingleton wurde in Durham in Nordengland geboren und war vor seiner Schauspielkarriere Basketballprofi in den USA und Spanien. Wegen einer Verletzung musste er den Profisport aber 2007 aufgeben. Danach spielte er in verschiedenen Filmen und Serien mit, unter anderem bei "X-Men: Erste Entscheidung" und "Doctor Who".

2006 berichtete Fingleton dem Guinness-Buch der Rekorde, dass er als Elfjähriger bereits zwei Meter groß war und mit 18 Jahren aufgehört hatte zu wachsen. "Ich habe es nie zugelassen, dass meine Größe eine negative Rolle in meinem Leben spielt", sagte er und fügte hinzu: "Das ist das einzig Schlechte am Großsein: die dummen Bemerkungen und Fragen." Abgesehen davon sei es "toll, groß zu sein."