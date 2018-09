"Game of Thrones"-Star Kit Harington träumte von Hogwarts

Kinnlange lockige Haare, diskret gestutzter dunkler Vollbart: Rein äußerlich unterscheidet sich Kit Harington noch immer wenig von Jon Snow, der Figur, die er in der megaerfolgreichen Fantasy-Serie "Game of Thrones" verkörpert.

Zwar hatte der 31-Jährige schon am 5. Juli seinen letzten Drehtag. Doch die Produktion legte ihm nahe, seinen Look noch ein wenig beizubehalten - nur für den Fall, dass noch nachgedreht werden müsse. "Sie besitzen mich", scherzte Harington im Gespräch mit "People" auf dem Filmfestival von Toronto. "Sie haben mich einfach so gelassen."

HBO / DPA Forever Jon Snow: Kit Harington in seiner Paraderolle in "Game of Thrones"

Auf die Frage, was er als Erstes tun werde, sobald die vertraglichen Verpflichtungen ein Ende hätten, sagte der Schauspieler, er werde sich das Haar wachsen lassen und den Bart endlich abrasieren. Die Gründe dafür bleiben im Dunkeln, denn laut eigener Aussage sieht Harington ohne Bart aus "wie ein müdes Kind".

Apropos Kind: Im Interview sprach der Fantasy-Held auch über einen langgehegten Traum: "Ich wollte immer in einem Harry-Potter-Film mitspielen." Mehr noch: "Ich wollte Harry Potter sein."

In seinem aktuellen Film "The Death and Life of John F. Donovan" von Regisseur Xavier Dolan spielt Harington die Titelrolle eines TV-Stars, der einen intensiven Briefwechsel mit einem Elfjährigen unterhält. An seiner Seite sind Natalie Portman, Susan Sarandon, Kathy Bates und Jacob Tremblay zu sehen.