Klatsch und Knatsch Wir packen das

Die Warnung der Woche...

Freud und Leid Die Serie "Game of Thrones" neigt sich nach acht Staffeln ihrem Ende zu - und ihr Finale dürfte die Zuschauer spalten. Das vermutet zumindest Schauspielerin Sophie Turner. "Ich denke viele Fans werden enttäuscht sein, und viele Fans werden überglücklich sein", sagte die 22-Jährige in einem Interview. Über Jahre spielte sie die Rolle der Sansa Stark - das Ende der Serie geht ihr offenbar nah. "Es war herzzerreißend, die allerletzte Seite des Drehbuchs zu lesen, auf der nur steht 'Ende von Game of Thrones'." Der Spoiler-Alarm hält sich jedoch in Grenzen: Was für ein Finale die Fans erwartet, verriet Turner nicht.

Die Hyperventilation der Woche...

Shocking! Ja, ist es denn die Möglichkeit? Herzogin Meghan hat doch tatsächlich selbst ihre Autotür zugemacht. Manche Beobachter hielten das für schockierend, zumindest aber für einen kleinen Fehltritt. Immerhin befindet sich die Herzogin damit in bester Gesellschaft ihrer königlichen Verwandtschaft. Bei einer Veranstaltung im Buckingham Palast leistete sich die Herzogin von Sussex sechs Wochen nach der Hochzeit einen Fauxpas: Sie nahm neben ihrem Mann Platz und überschlug wie gewohnt ihre Beine. Laut royalem Protokoll ist das allerdings verpönt. Alle weiblichen Mitglieder der Königsfamilie sollten sich an den "Duchess Slant" halten, bei dem die Beine brav in einer diagonalen Linie auf den Boden gestellt werden müssen. Eine weitere Regel für die weiblichen Mitglieder der Königsfamilie: Zeige dich niemals ohne Strumpfhosen! Was macht Herzogin Meghan? Die Herzogin von Sussex zeigte bereits bei mehreren öffentlichen Auftritten ihre Beine ohne Strumpfhosen. Wie zum Beispiel bei ihrer ersten offiziellen Auslandreise nach Irland oder der Bekanntgabe ihrer Verlobung mit Prinz Harry. Im Vergleich zu Herzogin Meghan ist Herzogin Catherine schon erfahren im royalen Benimmbusiness. Doch auch sie tat schon Dinge, die bei Royal-Traditionalisten wohl nicht auf Zustimmung stoßen. Für das nicht royale Umfeld gilt nämlich eigentlich: No touching, please. Bei einem Besuch des Vereins Straßenkinder in Berlin pfiff Kate auf diese Regel und umarmte ein junges Mädchen. Auch Prinz William umarmte schon in der Öffentlichkeit ein kleines Kind. Bei dem Termin besuchte der Prinz eine Organisation, die kranken Kindern und deren Familien hilft. Und Prinz Harry, der schon häufig durch nicht königliches Benehmen für Schlagzeilen sorgte, nimmt sich ein Beispiel an seinem großen Bruder. Bei einer Gala 2016 umarmte er Ollie Carroll, einen schwerkranken Jungen. Bitte keine Umarmungen: Ob diese Regel auch für Außerirdische beziehungsweise Kostümierte gilt, ist nicht klar. Prinz William machte sich darüber keine Gedanken und umarmte 2016 am "Star Wars"-Set in England den großen haarigen Chewbacca. Eigentlich ist es ein ungeschriebenes Gesetz, dass sich die Royals mit Bekundungen der wechselseitigen Zuneigung öffentlich zurückhalten sollen. Prinz William und seine Frau hielten sich nach einem Poloturnier im Jahr 2011 nicht daran. Prinz Harry und seine Partnerin sind auch schon häufig turtelnd und Händchen haltend in der Öffentlichkeit fotografiert worden - etwa bei den Invictus Games 2017 in Toronto. Damals war das Paar noch nicht verheiratet. Ebenfalls ein kleiner Protokoll-Fauxpas: Meghan Markle trug eine Tasche mit Henkel - eigentlich sind Clutches die Taschen der Wahl. Auch für die jüngsten Mitglieder der britischen Königsfamilie gibt es einige Regeln. Und deshalb trägt Prinz George ob Winter oder Sommer, Regen oder Sonne bei offiziellen Anlässen stets kurze Hosen, zum Beispiel an Weihnachten 2016. Die Kurze-Hosen-Mode hat Tradition im britischen Königshaus: Jungen aus der Oberschicht tragen kurze Hosen bis sie acht Jahre alt sind. Very British. Eigentlich ist es nicht erwünscht, dass die direkten Thronerben - in diesem Fall Prinz Harry und der kleine Prinz George - in einem Flugzeug reisen. Der Grund: Sollte das Flugzeug abstürzen, bleibt die Linie gewahrt. Kate und William halten sich bei ihren Reisen allerdings nicht an diese Tradition. Die royale Stiletikette sieht zudem keine schulterfreien Kleider für die weiblichen Mitglieder der Königsfamilie vor. Herzogin Meghan trägt gerne schulterfreie Kleider - so auch bei einem offiziellem Auftritt in London im Juni diesen Jahres. Auch Autogramme geben ist den Royals eigentlich strikt untersagt. Zu groß wäre die Gefahr, dass ihre Unterschrift später gegen die Royals verwendet wird. Herzogin Meghan brach im Januar in Wales diese Regel, posierte mit Fans und schrieb ein Autogramm.

Die Lebensbeichte der Woche ...

"Sexualität war ein animalischer Instinkt" Michelle Hunziker lebte offenbar jahrelang in einer Sekte - nun hat die Moderatorin erstmals ausführlich über diese Jahre berichtet. In ihren Zwanzigern habe Hunziker für die vermeintliche Liebe der Sektenführerin ihr Urteilsvermögen und ihren freien Willen geopfert, schreibt die 41-Jährige laut "Bild"-Zeitung in ihrer neuen Autobiografie "Ein scheinbar perfektes Leben". Hunziger, die als "Wetten, dass..?"-Moderatorin einem Millionenpublikum bekannt wurde, machte demzufolge große Entbehrungen durch. Die Regeln innerhalb der Sekte waren streng, wie Hunziker dem Bericht zufolge schreibt. Über die Sektenführerin etwa heißt es: "Clelia zufolge war die Sexualität ein animalischer Instinkt und daher schmutzig und niedrig." In die Sekte "Krieger des Lichts" ließ sich Hunziker demzufolge mit Anfang 20 locken. Anfangs habe sie von der Sektenführerin bedingungslose Liebe, Fürsorge und Aufmerksamkeit erfahren. Hunziker moderiert mittlerweile gemeinsam mit ihrer Tochter Aurora die italienische Version von "Wetten, dass..?" ("Vuoi Scommettere?"). Für ihre Tochter Aurora sei die gemeinsame Moderation der Show eine "große Chance", schrieb Hunziker im Mai auf Instagram. Aurora ist die gemeinsame Tochter Hunzikers und ihres Ex-Manns Eros Ramazzotti. Hunziker war lange Zeit die Co-Moderatorin von Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass..?". Beide beendeten 2011 ihr Engagement. Hunziker ist von Ramazzotti geschieden. Inzwischen ist sie mit dem italienischen Modeerben Tomaso Trussardi verheiratet, mit dem sie zwei kleine Töchter hat und in Mailand lebt.

Die Untertreibung der Woche...

Benedict Cumberbatch rettet Radfahrer Der Schauspieler Benedict Cumberbatch hat sich in der US-Talkshow "Ellen" erstmals über seine Rettung eines Radfahrers vor einem Überfall geäußert. "Der Fahrradfahrer sah aus, als würde er gleich um sein Leben kämpfen", sagte der Brite in der US-Talkshow "Ellen". Benedict Cumberbatch und seine Frau, die Regisseurin Sophie Hunter, fuhren zufällig in einem Taxi vorbei, als sie im vergangenen November Zeuge des Überfalls wurden. "Es war etwas tollkühn, aber ich würde es nicht als Heldentat bezeichnen", sagte Cumberbatch in der Sendung. Cumberbatchs Jahr verlief bisher erfolgreich: Die Miniserie "Patrick Melrose", in der er den namensgebenden Millionär mit Drogenproblemen spielt, fand viel Lob bei den Kritikern. Im Juni sprach er auf der Beisetzung des Physikers Stephen Hawking, den er bereits 2004 gespielt hatte. Bekannt wurde Cumberbatch 2010 mit seiner Rolle als Sherlock Holmes in der BBC-Serie "Sherlock". Martin Freeman spielt darin den Arzt Dr. John Watson.

Das Geheimnis der Woche...

Das blaue Stück Stoff Das glückliche Paar: Im vergangenen Mai heirateten Herzogin Meghan und Prinz Harry. Nun hat die 37-Jährige verraten, dass in das Kleid ein blaues Stück Stoff eingenäht wurde. "Es ist ein Stück des Kleides, das ich bei unserem ersten Date getragen habe", sagte sie in einem kurzen Werbeclip für eine Dokumentation des Senders HBO. Damit hat Herzogin Markle zumindest Teile einer englischen Tradition erfüllt: Der Hochzeitsbrauch besagt, dass die Braut etwas Altes, etwas Neues, etwas Geliehenes, etwas Blaues tragen sollte - und einen Glückspfennig im Schuh. Bald können Fans der royalen Familie das Kleidungsstück bewundern - es wird öffentlich ausgestellt. Erst auf Schloss Windsor, dann im Palace of Holyroodhouse in Edinburgh. Er in Galauniform seines Gardekavallerieregiments Blues and Royals, sie in französischer Haute Couture: Der Herzog und die Herzogin von Sussex an ihrem großen Tag, dem 19. Mai 2018. Der Brautstrauß ist traditionell aus Myrte, die vor 170 Jahren von Queen Victoria auf der Isle of Wight in ihrem Feriendomizil Osborne House angepflanzt wurden. Die Tradition gibt es seit der Hochzeit von Victoria und Alberts Tochter Vicky 1858. Die Pflanze steht für Liebe, Fruchtbarkeit und Unschuld. Die Tiara gehörte einst Harrys Ururoma, Queen Mary. Das Queen Mary Diamond Bandeau bekam Meghan von der Königin geliehen, die die Tiara 1953 von Mary geerbt hatte. Das Herzstück ist eine Brosche mit zehn Diamanten, die herausgenommen werden kann. Der restliche Schmuck stammt ebenfalls aus Frankreich, und zwar von Cartier. Die Outfits der royalen Blumenkinder, darunter Prinzessin Charlotte, wurden wie das Brautkleid von Clare Waight Keller entworfen. Offensichtlich lassen sie sehr viel Bewegungsspielraum. Die Queen liebt kräftige Farben. Alles wie immer also: Majestät in einem Outfit des königlichen Schneiders Stewart Parvin, drei Schritte dahinter Prinz Philip in einem Morning Coat. Die Brautmutter, Doria Ragland, verließ die Kirche mit dem neuen Schwiegervater ihrer Tochter. Kleid und Mantel sind von Oscar de la Renta, ihre Mütze von Stephen Jones.

Der Rückblick der Woche...

"Was habe ich getan?" Viele Jahre gehörte Gisele Bündchen zu den gefragtesten Models weltweit. Eine Entscheidung während ihrer Karriere, bereute sie sehr, wie sie nun in einem Interview der Zeitschrift "People" sagte. "Ich wurde immer für meinen Körper gefeiert." Aber nachdem sie ihre Kinder geboren hatte, hätte sie das Gefühl gehabt, die Erwartungen der Öffentlichkeit nicht erfüllen zu können. "Ich fühlte mich sehr verletzlich", sagte das Model. "Ich kann trainieren, ich kann mich gesund ernähren - aber ich kann nicht die Tatsache ändern, dass meine Kinder meine linke Brust mehr mochten als meine rechte." Sie habe sich nur gewünscht, dass die Leute aufhören, über ihre unterschiedlich großen Brüste zu sprechen. 2015 unterzog sich einer Brustvergrößerung, wie sie in ihrem Buch "Lessons: My Path to a Meaningful Life" schreibt. Nach der Operation habe sie ihre Entscheidung sofort bereut. "Als ich aufwachte, habe ich mich gefragt: Was habe ich getan?", sagte Bündchen. Sie habe sich gefühlt, als ob sie ihren Körper nicht mehr erkenne. "Im ersten Jahr danach trug ich weite Kleidung, weil ich mich unwohl fühlte." Eine große Stütze in dieser Zeit sei ihre Ehemann Tom Brady gewesen, sagte die 38-Jährige. Seit Ende 2006 ist das brasilianische Model mit dem Footballspieler zusammen. Zwei Jahre später folgte ihre Verlobung. Am 26. Februar 2009 heiratete das Paar. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder. Am 8. Dezember 2009 wurde ihr Sohn Benjamin geboren. Drei Jahre später brachte Bündchen ihre Tochter Vivian Lake zur Welt. Die Brasilianerin ist eines der berühmtesten Models der Welt - und gehörte zu den Top-Verdienerinnen der Branche.

Das Sonnenkind der Woche...

Einmal aufwärmen, bitte Was macht ein Sonnenanbeter, wenn der Herbst naht? Der frühere "Modern-Talking"-Sänger Thomas Anders setzt dafür auf ein Hausmittel. "Um es auf den Punkt zu bringen - ich habe selbst eine Sonnenbank und muss nicht mehr in ein Sonnenstudio", sagte der 55-Jährige der "Augsburger Allgemeinen". "Hin und wieder wärme ich mich da im Winter auf, wenn ich frierend nach Hause komme." Zuletzt sei er im April auf der Sonnenbankgewesen. Schon zu Zeiten von "Modern Talking" an der Seite von Dieter Bohlen war seine gut gebräunte Haut Anders' ein Markenzeichen. Mit der Zeitung sprach er auch über seine Beziehung zu Bohlen. Diese sei im Übrigen auf die Musik beschränkt gewesen. "Als wir uns getrennt haben, verkaufte es sich gut, weil scheinbar eine Freundschaft in die Brüche ging. Aber wir waren privat nie verbunden." Die Band wurde 2003 endgültig aufgelöst. Seitdem arbeitet Anders als Solo-Künstler.

Die Lobhudelei der Woche...

... war auf der Premiere von "A Star is Born" in Los Angeles zu hören. Hauptdarstellerin Lady Gaga feierte ihren Kollegen Bradley Cooper, Hauptdarsteller und Regisseur des Films, in den höchsten Tönen. "Er ist ein wunderbarer Mensch, aber als Filmemacher ist er einfach spektakulär." Cooper wiederum sagte über die Sängerin: "Ich habe eine Freundin fürs Leben gefunden. So großartig wie dieser Film ist, ich denke, dass ich diese Beziehung für immer mitnehmen werde, weil sie eine unglaubliche Person ist."