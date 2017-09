Harington und Leslie "Game of Thrones"-Stars verloben sich

Bei den Dreharbeiten für die Fantasy-Saga "Game of Thrones" lernten sich Kit Harrington und Rose Leslie 2012 kennen. Im Film verliebten sie sich in ihren Rollen als Jon Schnee und Ygritte ineinander. Im wahren Leben taten sie es dann ihren Charakteren gleich.

Wie die BBC und andere Medien berichten, hat sich das Paar nun verlobt. "Wenn du jemanden bereits attraktiv findest und dann in der Show ein Paar spielst, ist es sehr einfach, sich zu verlieben", sagte Harrington im vergangenen Jahr der italienischen "Vogue".

Leslie verließ die Serie im Jahr 2014, spielte ein Jahr später an der Seite von Idris Elba in der 4. Staffel von "Luther". Harrington gehört zu den Fanlieblingen aus "Game of Thrones".

Vor wenigen Monaten hatte Hollywood-Star Nicole Kidman, 50, Harrington in einer Talkshow recht unverblümt zur Verlobung aufgefordert. "Wenn ihr schon zusammenwohnt, finde ich es irgendwie schön, sich zu verloben." Der britische Schauspieler antwortete: "Ich werde von Nicole Kidman unter Zugzwang gesetzt. Schritt für Schritt."